Disparition inquiétante d'Alain Bresil, 22 ans

Un avis de recherche a été publié par les autorités lundi après-midi suite à la disparition inquiétante d'un jeune homme de 22 ans. Il n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis cinq jours. Métis mélanésien, mesurant 1,76 pour 74 kilos (corpulence athlétique), cheveux courts de deux ou trois centimètres et brun, Alain Bresil a une tache de naissance sur l'un des genoux, ressemblant à un petit canard blanc (peau dépigmentée). Il était vêtu d'un pantalon kaki type militaire et d'un t-shirt sombre (noir ou bleu).

Les personnes disposant d'informations pouvant permettre de le retrouver sont priées de contacter le commissariat central au 24 33 00 ou 24 33 36.