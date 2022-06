Un incendie à l'école Kindy School oblige l'établissement à fermer

Un départ de feu s'est déclenché à l'école Kindy School samedi soir. Un ventilateur a pris feu, et du plastique s'est propagé dans toute l'école. Aucune victime n'est à signaler. Les salles de classe sont toutefois inutilisables, et les enfants vont être amenés à changer provisoirement d'établissement. La direction de l'école prendra une décision mercredi matin, et en informera les parents dans la foulée.