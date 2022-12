La nuit de vendredi à samedi a été très agitée à Nouméa

À l’approche des fêtes, les esprits s’échauffent, le plus souvent sur fond d’alcool. La police nationale a enregistré vingt-huit interventions dans la nuit de vendredi à samedi à Nouméa.

Ainsi, il y a eu cinq accidents dans différents quartiers de la capitale, heureusement sans gravité. À 18h50, quartier Normandie, une voiture percute une trottinette électrique dépourvue d’éclairage rue Georges-Lèques. Son conducteur s’en sort avec une blessure superficielle au doigt et à l’orteil. À 22h10 à Ducos une voiture en percute une autre en stationnement. Un peu plus tard, un véhicule percute un obstacle de la place de la Moselle. Peu avant une heure du matin, nouvel accrochage de véhicules à Ducos, avec délit de fuite. Et entre une heure et deux heures du matin, une voiture est retrouvée dans un chenal à Magenta.

"Ne pas jouer avec sa vie"

Les policiers nationaux ont aussi dû intervenir pour de nombreuses rixes en centre-ville, à Ouémo, à Magenta ou encore au PK6, pour une dégradation de véhicule par des mineurs à Nouville, une voiture brûlée à la Vallée-des-Colons ou encore des feux de poubelles. Au cours de contrôles routiers, ils ont constaté quatre consommations d’alcool excessives dont deux avec délit de fuite et un roulant à vive allure. Ce conducteur, retrouvé à Ouémo caché sous des voitures pour échapper à la police, avait un taux d’alcoolémie de 0,9 mg/L, un taux qui entraîne un retrait de permis.

La police nationale appelle à la prudence et "à ne pas jouer avec sa vie". Rappelons que si on sort faire la fête, celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas.