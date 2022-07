Une course-poursuite effrénée finit en collision

Cette nuit, vers 1h00 du matin, le conducteur d’un pick-up brûle un feu rouge rue Gallieni. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais pas de chance pour le conducteur, il est repéré par un équipage de police secours. Ce dernier ordonne au véhicule de s’arrêter, le conducteur ne semble pas de cet avis. Il prend alors la fuite en direction du Nord.

Le conducteur, prêt à tout

Une course-poursuite démarre. La Bac rejoint le premier équipage de police secours. Pris en chasse, le pick-up file dans le quartier de Montravel, prend ensuite la route du parc forestier avant de rejoindre la VDO. Tout au long de la poursuite, les passagers du pick-up jettent des blocs de ciment sur les véhicules de police.

Au niveau de l’ancien barrage nord, la Bac est rejointe par la police municipale de Dumbéa. Le conducteur du pick-up tente alors de percuter le véhicule de la BAC. La collision est évitée de justesse.

C’est finalement dans les environs du restaurant Riveland que le véhicule sera bloqué dans une impasse. Les policiers tentent alors d’interpeller le chauffeur fou mais ce dernier fait une manœuvre et vient percuter le véhicule de la police municipale. Il essaie même dans sa manœuvre de foncer sur les policiers. Ces derniers s’écartent de justesse.

Après la collision, le conducteur et le passager ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont âgés respectivement de 28 et 27 ans.