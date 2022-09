Un concours photos ouvert aux 8-17 ans à la maison Célières

L’Association témoignage d’un passé lance un concours de photos prises sur smartphone. Les 8-17 ans ont jusqu’au 28 septembre pour se rendre à la maison Célières, photographier le bâtiment, ses objets anciens, les plantes et fleurs des jardins et/ou faire un selfie. Ils sont invités à venir librement, du mardi au vendredi de 8 heures à midi et de 13 heures à 17 heures et le samedi de 8h30 à 11h30. Chaque participant peut sélectionner jusqu’à trois photos pour chacune des quatre catégories. Elles doivent être prises avec un téléphone, être au format JPG, peser au moins 1 Mo et être accompagnées d’une légende. Il faudra également préciser nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone et le modèle de smartphone utilisé. Et avoir envoyé le mail à animatup@gmail.com avant 20 heures, le 28 septembre donc.

Un jury notera ensuite la qualité, l’originalité, la créativité et le respect du thème. Les photos retenues seront exposées à la maison Célières samedi 8 octobre pour la journée "Rendez-vous aux jardins" et des prix récompenseront les lauréats.

Plus de renseignements au 77 83 73 ou sur https://atupnc.blogspot.com