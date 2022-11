Des sapeurs-pompiers de la Tontouta et des agents de la CCI en grève

Soutenus par des collèges d’autres services, par la Fédération des fonctionnaires et l’Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie, section fonction publique, des sapeurs-pompiers de l’aéroport de la Tontouta et des salariés de la direction des services informatiques sont postés à l’entrée de la Chambre de commerce et d'industrie depuis ce mardi matin. Ils dénoncent des dysfonctionnements au niveau du management et de l’entretien des véhicules de secours de la Tontouta. Quinze sapeurs-pompiers, sur 39, auraient demandé à mettre fin à leur mise à disposition, donc un changement d’affectation. Ils rapportent également un accident grave survenu lundi alors qu’un collège manipulait la pompe d’un fourgon incendie, jugé en mauvais état. Il a dû être hospitalisé.

Une rencontre en fin de matinée

Les salariés et leurs représentants syndicaux doivent rencontrer la direction à 10h30. Pour l’instant, le mouvement n’a pas de conséquence sur le fonctionnement des services d’après les premiers, qui envisagent de poursuivre la grève.

Plus d’informations à venir.