[MAJ] Un préavis de grève menace de paralyser les transports à Nouméa le lundi de la rentrée

Délégataire des transports en commun sur la capitale pour le Syndicat Mixte des Transports urbains, le GIE Karuïa a déposé un préavis de grève mardi soir. Il pourrait paralyser l'agglomération lundi 14 février, jour de rentrée scolaire.

Une rencontre vient d'être proposée par la province au GIE, demain matin, afin d'aider à trouver à une solution pour éviter la cessation de paiment du SMTU, et donc l'arrêt du réseau Tanéo.

"Ils nous ont envoyé un courrier lundi matin par voie d’huissier, en nous disant qu’on avait quinze jours pour trouver des solutions afin d’économiser 300 millions, sinon ils arrêtent notre contrat", affirme Édouard Rentchler, directeur réseau du GIE Karuïa.

"Ils ont toujours trois mois de retard de paiement, ce qui fait environ 500 millions. Chaque mois, on ne sait pas si on va toucher nos salaires. Aujourd’hui, le transport est financé par les entrepreneurs grâce aux économies qu’ils ont faites depuis 2006 […] Ils nous doivent de l’argent mais ils nous menacent d’arrêter le contrat si on ne leur en rend pas. On est dans une situation complètement aberrante."

Le GIE assure que cette fois la grève aura bien lieu si aucun retour ne lui est fait d’ici la fin du préavis. 30 000 usagers pourraient être touchés en ce jour de rentrée scolaire selon Karuïa, qui assure le transport de toutes les lignes à Nouméa, mais aussi quatre à Dumbéa et une au Mont-Dore.

Le Néobus est, lui, exploité par Carsud, deuxième délégataire du réseau Tanéo.