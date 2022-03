Païta : La route de Katiramona rouvre ce vendredi à 15 heures

Enfin ! Treize mois après un éboulement qui avait conduit à la fermeture de la RT1, l’agglomération va retrouver l’accès à un de ses axes majeurs. Ce vendredi, à 15 heures, la route au niveau du col de Katiramona pourra de nouveau être empruntée par les automobilistes. Pour les habitants du col, la possibilité retrouvée de relier Dumbéa et Païta sera certainement une libération, après plus d’un an à devoir faire le grand tour par la Savexpress.

Un chantier inédit

Ce vendredi matin, une cérémonie officielle d’ouverture s’est tenue sur l’axe, dégagé des 150 000 m2 de terre et de gravats qui l’ont recouvert pendant plusieurs mois. Les maires de Dumbéa et de Païta ainsi que le haut-commissaire et le président du gouvernement ont chacun pris la parole pour saluer le travail du groupement d’entreprises réunies sur un "chantier inédit". Pour autant, les personnalités politiques n’ont pas manqué de rappeler les longs mois d’atermoiements qui ont précédé le lancement des travaux, fin novembre, et qui ont vu s’écharper les différentes collectivités sur la responsabilité financière et juridique de chacun. "Que cela nous serve de leçon", a lancé le maire de Païta, Willy Gatuhau.