Les adeptes de trottinette freestyle en compétition à l’Arène du sud de Païta

Les passionnés de trottinette se sont tous retrouvés à l’Arène du sud de Païta, ce samedi, pour participer à la " Scoot comp", proposée par l’Association des sports urbains de Nouvelle-Calédonie (Asunc). Petits, adolescents et riders confirmés vont mettre le feu jusqu’à 17 heures dans le "bowl".

Un beau spectacle

Le show a commencé dès 10 heures avec les moins de 14 ans pour leur premier run. Un beau spectacle qui a fait venir de nombreux spectateurs pour les encourager. Les plus de 14 ans ont ensuite pris la relève en montrant de quoi ils étaient capables. Cet après-midi, les deux catégories devront passer leur deuxième run et ce sera au tour des riders au niveau avancé de montrer leurs plus belles figures. La remise des prix est programmée à 16h15.