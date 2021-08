[VIDÉO] Nos animaux bientôt nourris grâce aux larves de mouche ?

"Aujourd’hui, on se retrouve avec des poissons sauvages pêchés au large de l’Amérique latine, puis transformés en farine là-bas pour ensuite traverser le monde et nourrir les poissons et les crevettes d’élevage de Calédonie." Cette double "aberration environnementale et économique", l’ingénieur agronome Nicolas Guillemot veut y mettre fin.





C’est pourquoi il vient de fonder avec Régis Bador et Matthieu Marcellier la société Neofly. Cette jeune start-up s’est lancé un pari à la fois simple et audacieux : trouver une alternative locale basée sur les insectes pour remplacer ces protéines animales importées.

L’objet de leur convoitise ? La mouche soldat noir. Un reportage à découvrir en vidéo :