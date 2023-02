En janvier, le prix des légumes augmente encore de 9%

L'augmentation des prix de l'alimentation, constatée depuis novembre 2022, ralentit ce mois-ci pour s'établir à 1,2 %. Cette progression est de nouveau portée par la hausse des prix des légumes (+9,0 % après +13,9 % le mois dernier). Celle-ci résulte d'une part, de conditions climatiques habituellement défavorables en décembre ponctuées de fortes précipitations et, d'autre part, des difficultés d'importations que rencontrent les grossistes. Parmi les autres postes alimentaires, seuls la viande (-1,6 %, tirée par la volaille surgelée) et les fruits (-2,0 %) voient leurs prix diminuer. Les prix des boissons sont aussi en hausse en janvier. Dans le détail, les prix des boissons non-alcoolisées progressent de 0,5 % (avec une augmentation marquée des boissons gazeuses et sirops) et ceux des boissons alcoolisées de 1,3 %. Sur un an, les prix de l'alimentation croissent de 8,7 %.