Une délibération du Congrès propose de décaler l’obligation vaccinale de deux mois

Le texte propose de décaler la date d’entrée de l’obligation vaccinale, du 31 octobre au 31 décembre. La délibération a été déposée par l’Éveil océanien, puis l’Avenir en Confiance, Calédonie Ensemble, l’Union Calédonienne, l’Union Nationale pour l’indépendance.

L’obligation vaccinale avait été votée à l’unanimité, le 3 septembre, alors que "moins de 30 % de notre population vaccinable présentait alors un schéma vaccinal complet".

Situation sanitaire

Depuis, le variant Delta est arrivé sur le territoire et le taux de vaccination a grimpé. Aujourd’hui, "65 % de la population vaccinable" est vaccinée. Et trente malades sont pris en charge par le service de réanimation, "alors qu’il en a accueilli près de soixante au plus fort de la crise".

Ces bons indicateurs poussent à reporter l’obligation vaccinale, dans la foulée de la table ronde organisée samedi 23 octobre à la CPS.