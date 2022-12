Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 26 décembre 2022 

Une vigilance jaune fortes pluies et orages est toujours en cours sur tout le territoire

Une vigilance jaune pluies et orages est toujours en cours sur tout le territoire selon Météo France. Une reprise du risque orageux est prévue dès ce midi. Une tendance pluvieuse qui devrait se poursuivre sur l'Est, l'extrême Sud et les Loyauté.

Ruée sur les pompes à essence, le syndicat des rouleurs dément l'idée d'une nouvelle grève

La rumeur a été relayée à vitesse grand V ce dimanche soir sur les réseaux sociaux. Le syndicat des rouleurs et du BTP préparerait un nouveau mouvement social de blocage des dépôts de carburant après celui de cette semaine. Résultat, des dizaines d'automobilistes se précipitent dans les stations-service pour faire le plein et éviter de se retrouver à sec. Mais cette rumeur est totalement infondée d'après le syndicat des rouleurs du BTP que nous avons sollicité ce dimanche soir.

[GROS PLAN] Finances : communes fragilisées, services publics en danger

Moteur essentiel de l'économie locale, les communes pâtissent de la dégradation des finances publiques calédoniennes. Ce qui interroge sur la capacité de ces collectivités à jouer leur plein rôle.

Une messe de Noël plébiscitée et placée sous le signe du mieux vivre ensemble

La cathédrale de Nouméa a fait le plein samedi soir. L'occasion toute trouvée pour Monseigneur Calvet de glisser quelques subtils messages sur l'avenir de la Calédonie.

Le Médipôle dans la bulle de Noël et loin de la maladie le temps d'un week-end

À l'initiative des aides-soignants et pour la neuvième année de suite, les patients ont profité de concerts et de danses. L'occasion d'échapper à un quotidien parfois anxiogène.

Voile : deux bateaux calédoniens vont tenter le diable sur la Sydney-Hobart

Sur 111 bateaux au départ, Eye Candy et Poulpito du Cercle nautique calédonien se lancent de Sydney à l'assaut de la Tasmanie à 628 milles. Entre les deux villes australiennes, veille le redouté détroit de Bass ayant écrit toute sa légende faisant, parfois, froid dans le dos et souvent dans les os. Dans quelques jours, il devrait être glacial mais, plutôt amical. Si... si...

Dans les commerces, un rush de fin d'année en demi-teinte

Ils étaient forcément au rendez-vous samedi, à quelques heures du réveillon. Ils, ce sont les retardataires ou les amoureux de la dernière minute prêts à tout pour dégoter l'ultime cadeau qui pourra faire la différence au pied du sapin. Rien de spécifique à la Nouvelle-Calédonie, "c'est un phénomène mondial, constate Ronan Daly, responsable du syndicat des commerçants. Comme habituellement, les deux plus grosses journées ont été les 23 et 24 décembre. Beaucoup de gens n'hésitent pas à prendre une journée de congés, les administrations sont fermées, c'est la course."

Alcoolisé et à bord d'une voiture volée, il s'en sort miraculeusement après un violent accident à Tontouta

Les sapeurs-pompiers de Païta et les gendarmes sont intervenus plus d'une heure, ce dimanche 25 décembre, sur une ligne droite à Tontouta. Un homme d'une trentaine d'années, alcoolisé et qui roulait à vive allure, a perdu le contrôle d'une Citroën DS4. La voiture avait été signalée comme volée. Par miracle, il n'a percuté personne. La violence du choc était telle que le moteur a été retrouvé à une dizaine de mètres du véhicule.

Waya, Nyikeine, Forest... Les récompenses de la saison

La veille du réveillon, certains acteurs du ballon rond ont reçu un cadeau avant l'heure lors de la cérémonie des "Kagous du foot", organisée par la Fédération calédonienne, vendredi soir, au centre Tjibaou. Tiga, vainqueur de la Super Ligue, a été largement récompensé.

Pacific fumoir : l'histoire d'un artisan de la mer

Un bon goût de feu de bois, une chaire tendre comme si le poisson était encore cru, c'est le produit que propose Loïc Maréchaux avec sa petite entreprise Pacifique fumoir. Du thon, du marlin, du wahoo et du saumon fumé à froid dans son laboratoire de La Foa. Un délice à déguster au travers de multiples recettes.