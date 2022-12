Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 23 décembre 2022

Rémi Bastille nommé préfet chargé d'une mission de service public

Actuellement secrétaire général au Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, Rémi Bastille a été nommé préfet chargé d'une mission de service public, révèle ce jeudi un communiqué du Haut-commissariat. Une nomination qui "vient reconnaître le travail engagé de longue date de M.Bastille dans le dossier calédonien."

Produits de la mer : du local sur les étals

Huître, crevette, langouste ou encore poisson du large... jusqu'à la veille des fêtes, les conditions météo conditionnent l'arrivage de certains produits locaux dans les marchés et commerces. Bonne nouvelle : cette année, ni La Niña, ni les fortes pluies n'ont empêché les producteurs de fournir les marchandises les plus convoitées.

La Chambre territoriale des comptes alerte sur la situation financière de la capitale

En conseil municipal jeudi soir, les élus ont examiné le dernier rapport de la Chambre territoriale des comptes. Il pointe des éléments de vigilance, en particulier la situation financière de la commune et son niveau d'endettement.

Choc frontal à Païta, le conducteur positif à l'alcool

Un conducteur s'est déporté sur la voie de gauche. Il a percuté une voiture, une autre s'est trouvée impliquée. La circulation a été fortement perturbée.Sur les trois conducteurs, deux sont blessés, légèrement et ont été conduits au Médipôle.Le conducteur en cause de l'accident a été contrôlé positif à l'alcool.

Houaïlou : le cannabiculteur trahi par sa consommation d'électricité

Une affaire peut parfois en cacher une autre. Lorsque les gendarmes se pressent pour faire stopper des violences conjugales dans une habitation de la commune de Houaïlou, ils ne s'attendaient pas à une telle découverte. Lundi après-midi, le centre opérationnel de la gendarmerie sollicite de toute urgence une patrouille pour venir en aide à une femme qui venait de dénoncer le comportement violent de son compagnon. Une fois au domicile familial, les forces de l'ordre prennent en charge la victime et tentent de mieux comprendre les circonstances de la dispute.Dans la maison, les enquêteurs ont ainsi découvert stupéfaits une culture d'herbe de cannabis à l'aide de lumière artificielle. En tout, ce ne sont pas moins de 300 pieds de toutes les tailles qui ont été arrachés à l'intérieur et à l'extérieur du domicile.

Vers un renforcement de la sécurité dans les dispensaires dans le Nord

La province Nord, la commissaire déléguée Annick Baille, la gendarmerie et trois communes, Ouégoa, Poum et Ponérihouen, ont signé jeudi un protocole pour mieux sécuriser les personnels de santé. Et ainsi rassurer les futures recrues

Les retraités prêts à se battre pour leur pouvoir d'achat

Après avoir soutenu la grève des salariés du privé, le 16 décembre, les retraités, réunis en intersyndicale, se disent prêts à redescendre dans la rue, pour la revalorisation de leurs pensions cette fois.

Football : Gaïtcha remonte en Super Ligue

Grâce à une victoire 2 buts à 1 lors des barrages d'accession, jeudi matin à Nouméa contre Trio Sport Kédeigne, le club de l'ASC Gaïtcha retrouvera l'élite l'an prochain.

[VIDÉO] Un sandwich pour autrui maintient son aide aux sans-abri durant les fêtes

Le collectif Un sandwich pour autrui, devenu association vendredi dernier, poursuit ses actions de distribution de vivres aux sans-abri sur la place Bir-Hakeim, et ses maraudes aux quatre coins de Nouméa. Un reportage à découvrir en vidéo.

Les enfants de l'île Nou font le plein de cadeaux

Une quarantaine d'enfants des squats de Nouville ont reçu des cadeaux, ce jeudi après-midi, lors du Noël organisé conjointement par la Fondation pour les sans Voix, l'Association de l'Ile Nou et le club Kiwanis les mains du Pacifique.