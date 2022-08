Un appel à projets pour les protecteurs de l' "or bleu"

Ouvert jusqu’au 18 août, il est ouvert à toute personne physique ou morale (association, collectivité, institution, société privée, GDPL, etc.). La contribution financière de la part des Fonds de la Politique de l’Eau Partagée (PEP) permet de couvrir 50 % du coût global du projet, avec un plafond à ne pas dépasser de cinq millions de francs pacifiques par projet. Une des conditions à remplir est également de faire démarrer le projet avant le 1er novembre 2022. L’objectif de cet appel à projets est d’encourager des actions concrètes de protection, de préservation, et de gestion raisonnée de la ressource en eau de la Nouvelle-Calédonie. En lien avec les actions de la PEP, l’intérêt à terme est de préserver la pérennité des milieux aquatiques et la qualité de la ressource en eau pour les générations futures. Pour plus d’information et remplir le formulaire dédié, rendez-vous sur le site : http://eau.nc/.