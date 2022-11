Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 4 novembre 2022

Un "vrai-faux" médecin étranger berne la province des Îles pour exercer à Ouvéa

Un chirurgien de Polynésie s'est improvisé généraliste au dispensaire d'Iaaï. Il aurait caché à la province sa spécialité avant d'être démasqué. L'Ordre des médecins n'exclut pas le dépôt d'une plainte.

Aucun impact environnemental à ce stade pour le chaland qui a coulé à Tontouta

Ce mercredi 2 novembre, les premiers éléments de la mission du bureau d'études menées dans un rayon de 3 km autour de la zone où le chaland a coulé ainsi que les observations sous-marines réalisées sur les îlots autour du chaland (soit une douzaine de points d'observation) et notamment sur des zones récifales potentiellement sensibles, révèlent plusieurs choses : qu'aucun dépôt sédimentaire notable n'est observé sur ces zones, l'absence de panache de particules sur et autour du chaland, aucune turbidité élevée en surface.

La transition énergétique attendra

La principale délibération à l'ordre du jour, portant sur la révision du schéma de transition énergétique, semblait promise à une adoption sans difficulté. Il n'en a rien été, les indépendantistes ayant déposé une motion préjudicielle afin "de disposer de plus d'informations sur son impact financier".

La province Sud n'a rien commis d'illégal en retirant les requins des espèces protégées

L'institution avait retiré en 2021 les requins-tigres et bouledogues de la liste des espèces protégées, donnant la possibilité de les pêcher. EPLP avait attaqué la décision. L'association a été déboutée par le tribunal administratif.

Passes d'armes entre le maire et Jérémie Katidjo-Monnier au conseil municipal de Nouméa

Au conseil municipal, jeudi soir, les discussions ont été particulièrement houleuses entre Sonia Lagarde et Jérémie Katidjo-Monnier, élu d'opposition Calédonie ensemble, qui se sont écharpés sur l'urbanisme et le nettoyage de la ville. L'effet de l'approche de la mi-mandat ?

[VIDÉO] Christophe Ventoume : " Le kaneka est le patrimoine de tous les Calédoniens "

Le 12 novembre, le meilleur de la scène kaneka d'hier et d'aujourd'hui a rendez-vous à Païta pour le Kaneka Legend 2022. Rencontre avec Christophe Ventoume, directeur du Mouv', à l'origine du projet.

Comment les pompiers du Mont-Dore se préparent à la saison des feux ?

Alors qu'un premier incendie a frappé la commune, la semaine dernière, à Port-Boisé, les soldats du feu affinent le mode opératoire des interventions et patrouillent autour des zones sensibles, aidés par les associations et la province Sud.

Yaté : une famille sauvée par les gendarmes dans une zone escarpée

Frayeur dans le Grand Sud pour une famille de promeneurs. Dans l'après-midi de mardi, la gendarmerie est informée par une personne inquiète pour des proches qui ne sont pas rentrés de leur virée à Yaté. Les autorités comprennent qu'il s'agit de deux parents et d'un adolescent de 12 ans qui se seraient égarés près de la rivière de la Kwé Binyi qui se jette dans la baie de Yaté. Les gendarmes vont alors parcourir le secteur escarpé de la rivière pendant plus de trois heures en pleine nuit avant de découvrir, vers 2h30 du matin, les parents et leur enfant. Ils ne sont pas blessés, simplement fatigués. Décision est alors prise de passer la nuit tous ensemble sur place à la belle étoile et d'attendre sagement le lever du soleil pour repartir en toute sécurité.

Le Salon Prestige revient au Château Royal

Après deux années durant lesquelles le Salon Prestige n'a pu se tenir au Château Royal en raison de la pandémie, son retour samedi et dimanche se fait avec "une vraie attente, assure son organisateur Bruno Aurelio. Nous avons rempli le site très rapidement." Une cinquantaine d'exposants seront présents pour cette grand-messe de l'univers du luxe.

"Des Ils et des Elles est un festival LGBT où tout le monde doit se sentir le bienvenu"

Le cinéma MK2 de Dumbéa propose, à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche, la première édition d'un festival cinéphile LGBTQ + intitulé Des Ils et des Elles. L'occasion d'ouvrir le dialogue sur un sujet encore parfois tabou en Calédonie.

Futsal : la Coupe de Calédonie dans le viseur

Une semaine seulement après la fin du championnat, qui a vu le sacre de l'ASPTT devant le FC Ferrand, les deux équipes nouméennes se retrouvent en 8es de finale de la Coupe de Calédonie samedi.