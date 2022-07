Des cailloux sur la voie express en sortant de Nouméa

Prudence si vous êtes sur la route, en train de sortir de Nouméa pour rejoindre la voie express en direction du Nord.

Un camion a perdu une partie de sa cargaison, en fin de matinée, ce vendredi.

Des cailloux, "de la taille d’un poing", selon les forces de l’ordre, se trouvent sur la voie express, entre le rond-point Berthelot, jusqu’à hauteur de la sortie de Rivière-Salée.

Les automobilistes sont obligés de changer régulièrement de voie de circulation pour éviter ces obstacles.

La police municipale, ainsi que les pompiers et une société spécialisée d’entretien des routes sont sur place afin de dégager la voie et rétablir au plus vite une circulation fluide.