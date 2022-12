Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2022

Pour le patron des gendarmes, Christian Rodriguez, "nous devons être mieux armés en cybercriminalité"

En visite de terrain sur le Caillou auprès des 500 gendarmes répartis dans trente brigades, le général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, a accepté en exclusivité pour Les Nouvelles d'analyser le niveau de délinquance qui frappe le territoire. À la tête d'une institution forte de 130 000 militaires, dont 30 000 réservistes, le haut gradé a détaillé les grands enjeux de la gendarmerie de demain et sa feuille de route.

Le dugong calédonien est désormais en danger d'extinction

Le dugong calédonien est passé d'espèce "vulnérable" à espèce "en danger" selon la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature (UICN). Dans nos eaux calédoniennes, on répertorie moins de 900 individus. "Ce chiffre pourrait même être plus bas, autour de 700", alerte Marc Oremus, responsable du bureau WWF en Nouvelle-Calédonie. "L'isolement de nos populations de dugong, le braconnage ou encore les collisions avec les bateaux et les prises accidentelles dans les filets de pêche participent à ce déclin."

Un homme décède à Kaala-Gomen, un bébé gravement blessé à Bourail

Vers une année tristement record. Dans la nuit de samedi à dimanche, le 66e décès sur les routes depuis le début de l'année a été à déplorer à Kaala-Gomen, un seuil uniquement atteint en 2014 en une décennie.

La place des Cocotiers a retrouvé ses lumières et la " magie de Noël "

Privés depuis 2019 de la traditionnelle Fête de la lumière, événement phare où s'illumine la place des Cocotiers pour les fêtes, les Nouméens étaient des milliers à participer à son grand retour, samedi soir. Un " moment de magie " pour les spectateurs, qui y ont vu l'occasion de " mettre de côté les problèmes ".

L'enseignement catholique "s'inscrit dans les racines de l'histoire"

La Direction diocésaine de l'enseignement catholique a célébré un demi-siècle d'existence au cours d'un week-end qui a rassemblé des milliers de personnes à Ko Wé Kara.

Son compagnon veut se coucher après une soirée arrosée, elle le poignarde dans le dos

Une peine de trois ans ferme a été prononcée contre une femme qui a "piqué" son compagnon, sur fond d'alcool et de dispute. C'est la deuxième fois qu'elle s'en prend à lui avec un couteau.

Aux 20 ans de Résurrection, le constat d'une "culture hip-hop qui s'étend"

Le groupe de hip-hop mythique né au pied des Jardins de la Fontaine, en 2002, a célébré ses vingt ans d'existence, samedi, à l'espace municipal de Rivière-Salée. L'occasion de réunir "la famille", soit quatre générations d'adeptes du hip-hop, culture dont l'influence ne cesse de s'étendre dans le quartier.

Le club canin a célébré dix ans de complicité entre maîtres et chiens

L'association fêtait avec un an de retard ses dix ans d'existence, dimanche, sur ses installations du nord de la commune. Depuis sa transformation, en 2011, le club est parvenu à fédérer une centaine de membres et à former plus de vingt moniteurs autour d'une éducation bienveillante des chiens.

Quinze jeunes partent vivre "une folle aventure" en Nouvelle-Zélande

Ils ont décollé dimanche soir de Tontouta avec autant d'appréhension que d'excitation. Quinze Calédoniens ont bénéficié d'un nouveau programme lancé par Mickaël Forrest, membre du gouvernement en charge de la culture et de la jeunesse, qui va leur permettre de découvrir la Nouvelle-Zélande.