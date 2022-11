Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 25 novembre 2022

[GROS PLAN] La grand-messe Black Friday attend ses fidèles

Cette année, la grand-messe de la consommation s'étend sur trois jours, les 25, 26 et 27 novembre. Mais avec un pouvoir d'achat plus que jamais en berne, les consommateurs feront-ils de bonnes affaires et les commerçants, qui subissent eux aussi les répercussions des crises mondiales, peuvent-ils s'attendre à une bouffée d'oxygène ?

"Le groupe Eramet veut garder la SLN", mais les syndicats sont toujours inquiets

Les représentants syndicaux de la SLN se sont entretenus jeudi avec la Pdg du groupe Eramet, Christel Bories. L'absence de visibilité sur l'avenir de l'entreprise les préoccupe.Une piste est avancée selon certains observateurs : la cession de la part de la STCPI (4 %) dans le capital d'Eramet rapporterait 9,5 milliards de francs. L'hypothèse est éminemment politique, donc très sensible.

Une femme perd la vie dans un accident à Poindimié

Un drame s'est produit sur la route à Poindimié dans la nuit de mercredi à jeudi.Vers deux heures du matin, un véhicule, seul en cause, a percuté la rambarde d'un pont dans le secteur de la tribu de Ouindo. Si le conducteur s'en tire avec quelques légères blessures, la passagère avant – une femme d'une quarantaine d'années – est décédée.Depuis le début de l'année, soixante personnes sont mortes sur les routes du pays.

Les voleurs cachent les bijoux dans le jardin... des victimes

Plusieurs millions de francs de bijoux et de bouteilles d'alcool ont été dérobés dans une villa. Les policiers ont fini par retrouver les voleurs et le butin.

Riccardo Rodolfo-Metalpa : "Il y avait plus de 600 lobbyistes du pétrole à la Cop27 organisée en Égypte"

Cette année encore, le scientifique est le seul résident du Caillou à s'être rendu à la Cop27 organisée en Égypte du 6 au 20 novembre. Il tire un bilan plutôt amer, en raison de l'échec des Nations à convenir d'un accord mondial sur la réduction des émissions de CO2.

Deux ans de travaux pour mettre aux normes le barrage de la Dumbéa

Le gouvernement lance lundi le chantier de confortement de l'ouvrage qui fournit en eau potable la ville de Nouméa, la SLN et une partie de Dumbéa. La mise en conformité du barrage va largement augmenter sa capacité d'évacuation, assurant sa résistance lors d'épisodes de fortes crues.

Nouméa : des élèves d'Attiti et de Tuband prennent de la hauteur

Depuis l'an dernier, des enseignants du lycée Petro-Attiti proposent aux élèves de passer un brevet d'initiation aéronautique, une formation théorique gratuite. "Il s'agit de leur montrer qu'avec leur formation, ils peuvent embrasser une carrière de pilote, d'agent de sécurité en aéroport ou de technicien de maintenance par exemple", appuie Antoine Hilaire, un des professeurs impliqués dans le projet.

Les salariés de Carsud se mobilisent contre les violences faites aux femmes

La société de transports organise, ce vendredi matin, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une rencontre sur le sujet. Les conducteurs, contrôleurs et administratifs de la société devraient également porter, toute la journée, un tee-shirt pour dire Stop aux violences sexistes, toujours bien présentes dans les bus.

Bourail : à la découverte des traditions de Lifou

Seize élèves de l'atelier " Cultivons le vivre ensemble : découvrons l'autre ", du collège Louis-Léopold-Djiet, encadrés par trois personnels de l'établissement, ont effectué un voyage pédagogique et de découverte à Lifou. L'occasion pour le groupe d'aller à la rencontre de la population, des jeunes, des acteurs économiques de l'île, des institutions, mais aussi de s'immerger dans la culture kanak.