Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 8 novembre 2022

Un père et son fils suspectés d'avoir tiré à la Moselle interpellés et en garde à vue

Moins de vingt-quatre heures après les faits, dans l'après-midi de lundi, les policiers ont procédé à l'arrestation de deux personnes. Il s'agirait d'un père et de son fils, âgés de 49 ans et de 23 ans, qui avaient eu un différend avec deux hommes lors de leur sortie du bar-restaurant. D'après nos informations, les opérations se sont déroulées à Nouméa, sur le lieu de travail de l'un et au domicile du second, où "une arme d'épaule qui pourrait avoir été utilisée lors des faits, a été saisie", indique le procureur de la République.

Sénat : le parquet demande le placement en détention provisoire de l'incendiaire présumé

Lundi soir, le parquet a annoncé avoir ouvert une information judiciaire à l'encontre d'un homme âgé de 35 ans qui a reconnu, au cours de sa garde à vue, avoir incendié la grande case du Sénat coutumier, à Nouville (Nouméa), samedi, vers 22h30.

[GROS PLAN] Jacques Lalié : "Il faut vraiment sortir de la bipolarisation"

Après la Convention des partenaires à Paris où Jacques Lalié fut le seul cadre indépendantiste présent, et avant le congrès de l'Union calédonienne ce week-end, le président de la province des Loyauté affiche sa position : tant qu'il n'y aura pas de souveraineté du pays à terme, il n'y aura pas de paix, pas de développement économique stable. L'homme qui se présente comme "le plus ouvert des indépendantistes", invite l'État à échanger sur les interdépendances.

Transports : après l'agression d'un agent de Carsud, la "limite est dépassée"

Lundi et mardi, une quatorzaine de lignes ont été suspendues par la compagnie Carsud, suite à l'agression physique subie par une contrôleuse, vendredi dernier. En interne, de nouvelles discussions sont menées pour trouver des solutions à "cette problématique d'insécurité".

Païta : inéligibilité, les questions qui se posent avant le jugement de Willy Gatuhau

Ce mardi, la cour d'appel rendra sa décision concernant l'affaire d'achats de voix présumés lors des élections municipales de 2014. L'actuel maire de Païta risque jusqu'à trois ans d'inéligibilité. Une peine qui pourrait entraîner sa démission d'office suivie d'une nouvelle élection du conseil municipal. Explications.

Devant la justice, il dit se "sentir en paix" depuis qu'il a tué sa femme

Ba Hung Nguyen n'a pas changé d'un iota sa ligne de défense à l'ouverture de son procès ce lundi. Quatre ans après avoir tué sa femme d'un coup de couteau, il a conservé la froideur avec laquelle il a commis l'irréparable.

Malaise dans les services de la Jeunesse et des sports

Une trentaine d'agents de la fonction publique sont en grève ce matin à l'appel de la Fédération des fonctionnaires pour dénoncer des dysfonctionnements au sein des services de la Jeunesse et des sports.

La province Sud sensibilise aux déchets textiles

En partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), la province Sud a lancé, ce lundi 7 novembre, les Semaines de réduction des déchets, qui seront notamment consacrées à la revalorisation des déchets textiles.

Natation : Terebo ira avec Grousset aux Mondiaux de Melbourne

Les championnats de France en petit bassin se sont achevés lundi matin sur un nouveau sacre de Maxime Grousset, le quatrième de la compétition. Emma Terebo, de son côté, termine sur une bonne note, avec une qualification pour les Mondiaux.

Bourail : la Roche-Percée sensibilisée à la "Participation citoyenne"

La gendarmerie et le Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance ont tenu une réunion de proximité à la Roche-Percée, vendredi soir. Avec pour but de présenter aux administrés le dispositif " participation citoyenne ".