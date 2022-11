Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 11 novembre 2022

[GROS PLAN] La saison cyclonique va rimer avec inondations

Si la dernière saison cyclonique a vu trois dépressions approcher les côtes de Nouvelle-Calédonie, les prévisionnistes savent que cette saison chaude ne fera pas exception. L'inquiétude porte surtout sur le risque d'inondation plus poussé qu'à l'accoutumée, avec des cours d'eau au plus haut et La Niña toujours présente.

La clinique Kuindo-Magnin placée sous procédure de sauvegarde

C'est par un communiqué que la clinique Kuindo-Magnin a annoncé son placement sous procédure judiciaire par le tribunal de commerce de Nouméa. "Après 4 années consécutives en déficit et une procédure de mandat ad hoc déclenchée en avril 2022, tout indique que ce n'est pas la gestion qui est cause, ni la qualité de ses équipes et des soins, mais bien le modèle économique de l'entreprise, indique la clinique.

Des congrès indépendantistes hautement stratégiques

Le Palika à Yaté et l'Union calédonienne à Bourail tenteront, durant trois jours, de définir leur feuille de route pour l'année décisive à venir, en cette fin d'accord de Nouméa.

Les pistes du Cese pour lutter contre l'insécurité routière

629 personnes sont décédées sur la route entre 2010 et 2021. Soit une moyenne de 52 personnes décédées par an. 55 % étaient des victimes et 45 % présumés responsables. Sur ces 45 % qui causent la mortalité, 66 % étaient alcoolisés. Avec le week-end prolongé, le président du gouvernement et le haut-commissaire ont d'ailleurs lancé un appel à la "plus grande vigilance". De nombreux points de contrôle seront mis en place.

Hocine Yaiche, de l'AFD : "Une métallurgie 100 % verte est possible en Nouvelle-Calédonie"

L'Agence française de développement est un partenaire de la Nouvelle-Calédonie dans le secteur de l'énergie depuis des décennies. Un des experts du groupe en déplacement actuellement sur le Caillou, Hocine Yaiche, porte un regard averti sur les avancées calédoniennes.

Bientôt une boutique sans argent dans la capitale ?

Parmi les projets de solidarité proposés au budget participatif de la province Sud, il y a celui de la boutique sans argent porté par l'association Cœur à cœur."Avec la crise économique, on a constaté de grosses difficultés lors de nos tournées dans les quartiers et les tribus. Les vêtements coûtent cher, surtout quand on a plusieurs enfants", pose Edelo Waengene de l'association Cœur à cœur pour laquelle elle porte le projet de boutique sans argent au budget participatif de la province Sud.

Mont-Dore : le parc de jeux Robert Mouraud à Boulari est en cours de remise à neuf

Des travaux de réaménagement du parc de jeux situé face à la marina du Mont-Dore, à Boulari, sont en cours. Les travaux réalisables localement devraient être terminés pour les vacances estivales, avant l'installation de nouvelles structures de jeux livrées de Métropole en début d'année prochaine.

À Canala, les collégiens font vivre la mémoire de leurs anciens partis combattre

Durant la première guerre mondiale, 79 soldats de Canala sont partis combattre en France. 23 d'entre-deux ne sont jamais revenus. Pour leur rendre hommage, des collégiens de la commune ont mené un travail de recherche et de mémoire. Ils en ont tiré une exposition, visible jusqu'au 2 décembre, salle Eloi Machoro.

Les Dumbéens imposent leur loi face aux joueurs de l'AS 6e Km

Mardi soir, Rivière-Salée a battu la JSVDT avec autorité (85-67). Vingt-quatre heures plus tard, dans cette même salle de Nouméa, l'AS Dumbéa y a remporté l'autre demi-finale, avec un écart similaire, aux dépens de l'AS 6e Km (69-48). La finale du championnat de Calédonie opposera, chez les hommes, l'AS Rivière-Salée à l'AS Dumbéa, qui l'a emporté mercredi soir à l'Anse-Vata.

Le marché paysan célèbre sa 20e édition à Bourail ce samedi

Le réseau Bienvenue à la ferme et l'office de tourisme organisent un marché paysan, samedi 12 novembre. C'est la ferme des Bergers de Dreamland, située à Téné, qui sert de cadre pour cette 20e édition.