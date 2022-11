Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 21 novembre 2022

Accident mortel à proximité de La Foa

Il y avait 8 personnes à bord du véhicule. Cette nuit, après 2 heures du matin, un pick-up, avec deux personnes à l'avant et six dans la benne a effectué une sortie de route à proximité de La Foa.

Le passager avant droit est décédé, deux autres sont blessés.Le véhicule a pris feu, après l'accident et l'évacuation des victimes. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

La circulation temporairement interrompue, ce lundi, devant le cimetière

En raison des funérailles de Louis Kotra Uregei, la circulation sera momentanément interrompue, ce lundi, devant le cimetière du 5e Km. En effet, la procession devrait se tenir de 13 heures à 14h30, tranche horaire lors de laquelle la rue Jacques-Iékawé sera fermée à la circulation des véhicules et le stationnement interdit à partir des rues Jean-Chalier, Armand-Ohlen (4e Km) jusqu'à l'intersection des rues Jacques-Iékawé et de la rue des Camélias (6e Km).

Mouvement social à l'usine de Doniambo

Le Syndicat général des travailleurs de l'industrie de Nouvelle-Calédonie (SGT-INC) syndicat majoritaire de la SLN, se mobilise depuis ce matin à l'usine de Doniambo et l'ensemble des sites miniers. Le but ? Faire pression sur la direction de la SLN et faire pression sur Christel Bories, PDG d'Eramet, de passage sur le territoire. Le syndicat demande une rencontre avec la directrice qui doit participer à un conseil d'administration cette semaine.

[GROS PLAN] Cybercriminalité : sommes-nous prêts ?

Ce n'est parce que la Nouvelle-Calédonie est une île entourée d'un lagon (le plus beau du monde) et d'une barrière de corail qu'elle demeure à l'écart des cyberattaques. Les entreprises ont-elles les moyens de faire face à ce risque, qui peut rapporter gros aux escrocs et mettre en péril les victimes ? Revue de cas avec deux experts.

Pacific reggae vibes, le concert organisé "par le pays, pour le pays"

Près de 2 000 personnes ont assisté au Pacific reggae vibs, organisé au centre culturel Tjibaou pour célébrer les 30 ans de carrière de Flamengo. Un concert à l'ambiance détendue, qui s'est transformé en un dancefloor géant à l'arrivée de la tête d'affiche les Neg' Marrons.

Les Calédoniens se préparent pour la 22e coupe du monde malgré le malaise

Qu'elle semble loin, l'euphorie du 15 juillet 2018, lorsque l'équipe de France gagnait la coupe du monde de football contre la Croatie. Ce lundi, à 3 heures du matin pour nous, marque le coup d'envoi de la 22e coupe du monde de football, organisée au Qatar. Et l'ambiance s'annonce bien plus morose que quatre ans plus tôt. En raison de la polémique autour des conditions d'organisation de la coupe du monde au Qatar, certains, comme Michel, ce Calédonien retraité, boycottent l'événement.

À la découverte de la mystérieuse vie de la Marine nationale

Vendredi et samedi, la base navale de Nouméa a ouvert ses portes au public. Entre les curieux et ceux à la recherche d'information pour s'engager, ils étaient plus de 2 500 personnes samedi à s'être déplacés.

La mairie de Nouméa projette de créer un food court

La mairie recherche douze restaurateurs ambulants prêts à installer leur camion, des tables et des tabourets six soirs par semaine près du marché de la Moselle. Objectif : créer un food court, Les Restos roulottes. Le site, surveillé, serait équipé de toilettes et d'un éclairage adapté. Les candidatures sont ouvertes.

Des familles de tous les quartiers réunies à la plage du Kuendu Beach

Pour conclure la saison d'animations du programme Sport action, la ville de Nouméa organisait le Famill'athlon à la plage du Kuendu Beach, samedi. Une journée pour permettre aux parents de rencontrer les éducateurs et découvrir ce qui est proposé toute l'année à leurs enfants.