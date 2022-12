Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 5 décembre 2022

Deux morts sur les routes ce week-end

Ce week-end, la route a encore été le théâtre de drames humains. À ce jour, 65 personnes sont décédées des suites d'un accident de la circulation depuis le début de l'année. C'est à Voh que le premier accident est survenu. Il est 20 heures lorsqu'une Clio, avec à son bord quatre jeunes du coin est entrée en collision avec un autre véhicule. Dimanche, en début d'après-midi, tandis que la pluie battait son plein à Nouméa, un autre accident grave s'est produit au niveau de l'échangeur de Ducos. D'après nos informations, une femme, fortement alcoolisée, déambulait le long de la voie rapide. Elle aurait tenté de traverser la voie et s'est fait percuter par un véhicule léger.

[Gros plan] Visite ministérielle : plus d'espoirs que de certitudes

Durant ses sept jours de visite dans le pays, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin s'est attaché à démontrer son total investissement dans le dossier calédonien et à renouer le dialogue avec les indépendantistes, notamment de l'Union calédonienne. Les prochains mois seront décisifs dans la qualité des relations.

La brigade de gendarmerie de Saint-Michel a officiellement été inaugurée

Ouverte il y a six mois, la caserne de gendarmerie de Saint-Michel a été officiellement inaugurée samedi matin par Gérald Darmanin, alors en déplacement sur la commune, à la veille de son départ.

Jazz à Nouméa : deux soirées, deux ambiances et une "énorme claque"

Le festival Jazz à Nouméa a tenu sa promesse : des artistes de grande qualité dans un cadre idyllique et une atmosphère familiale. Plus de 3 500 personnes ont assisté à l'événement.

Face à la flambée de la Covid, le masque obligatoire au CHT

Face à la remontée des indicateurs de la circulation de la Covid-19 en Nouvelle-Calédonie et l'augmentation du nombre de patients et de personnels atteints au CHT, des mesures sanitaires s'appliquent à compter du 30 novembre. Le port du masque chirurgical est obligatoire pour tous les usagers du Médipôle (personnel, patients, visiteurs). L'établissement est aussi dans l'obligation de modifier ses conditions d'accès. Ainsi, aux urgences, seuls sont autorisés les parents d'enfants admis dans le service, et, exceptionnellement, les accompagnateurs de patients et de parturientes nécessitant une présence avec accord des soignants.

Le coup de mou de Tiga Sport, la belle opération de Hienghène

Six jours après avoir concédé sa deuxième défaite de la saison en championnat, en s'inclinant devant l'AS Kunié (2-0), Tiga Sport a été contraint au partage des points samedi après-midi sur cette même pelouse du stade Numa-Daly. Le Mont-Dore tenant tête aux joueurs de Leonardo Lopez (1-1).

"Les mathématiques sont une sorte de voyage immobile"

C'est une sommité dans son domaine. Silvère Bonnabel, professeur des universités en mathématiques à l'UNC, vient de remporter le prestigieux prix espoir IMT Académie des sciences 2022. Une récompense qui rayonne sur l'Université et qui met dans la lumière des travaux pas si abstraits que ça...

Les familles au rendez-vous des 60 ans du parc forestier et zoologique

Plus de 1 400 personnes sont venues profiter des animations et des visites organisées à l'occasion des 60 ans du parc provincial zoologique et forestier, ce dimanche. Un moment partagé en famille ou entre amis, pour beaucoup de ces visiteurs.

Plus de cinq millions de francs récoltés par le Téléthon

Dès samedi matin, des bénévoles se sont activés au centre de promesses de dons, devant les supermarchés ou à l'occasion d'événements sportifs. Tous n'avaient qu'un objectif en tête : récolter le plus de dons possible pour l'édition 2022 du Téléthon. À deux heures de la clôture des dons, quelque 145 promesses de dons ont été formulées, soit 2 426 000 de francs. Les dons directs s'évaluent à 2 465 000 francs.

La Rainbow Race a donné des couleurs à la baie de Sainte-Marie

La 6e édition de la Rainbow Race a réuni plus de 2 200 personnes, ce samedi après-midi. Les participants ont parcouru 5 kilomètres, en courant ou en marchant, le long de la baie de Sainte-Marie.

Ocean hackaton : 48 heures pour aider les océans avec un clavier

Sept équipes avaient deux jours pour coder leur programme, algorithme ou application mobile et convaincre le jury que leur prototype développé est le meilleur pour valoriser les ressources marines.