Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 13 décembre 2022

[GROS PLAN] Location-accession : "Sans ça, je n'aurais jamais été propriétaire"

La location-accession est devenue le credo du Fonds social de l'habitat. 137 nouveaux logements de ce type à travers la province Sud y sont accessibles ou le seront d'ici 2024. Un accord à 2,8 milliards de francs vient d'être paraphé. Loin des galères pour arracher un prêt immobilier, portrait de deux familles ayant bénéficié de ce dispositif.

Alcool au volant, accident et insultes aux gendarmes : Daniel Goa déclaré coupable

Daniel Goa a plaidé coupable. Le président de l'Union calédonienne, renouvelé à son poste à la mi-novembre, a été condamné dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lundi, à une peine de 200 jours-amendes (représentant 240 000 francs) et à une suspension de son permis de conduire d'une durée de six mois pour une conduite en état d'alcoolémie et des outrages ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 17 000 francs pour défaut de maîtrise.

Un an après le 3e référendum, ils marquent un "jour de deuil"

Ils étaient une vingtaine, ce lundi après-midi, devant le haut-commissariat. Les autorités "n'étaient même pas au courant qu'on allait se rassembler", jure Dimitri Qenegei, commissaire politique de l'Union calédonienne pour la région Djubéa-Kaponé. Pourtant, comme le rappelle Christian Tein, commissaire général de l'UC, "c'est un jour de deuil pour nous, une date d'humiliation". Un an plus tôt, le 12 décembre 2021, se tenait le troisième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. "Ce n'était pas le moment où ce vote devait avoir lieu, abonde Dimitri Qenegei. Il y avait la Covid qui faisait peur à beaucoup de personnes qui ne se sont pas déplacées. Sur les presque 57 % des inscrits qui ne se sont pas rendus aux urnes, combien auraient voté pour le oui à l'indépendance ?

Le dugong calédonien est désormais en danger d'extinction

Dans le cadre de la 15e conférence mondiale sur la biodiversité (COP 15) qui se tient actuellement à Montréal, l'Union internationale de conservation de la nature (UICN) a actualisé sa liste rouge des espèces menacées. Jusqu'alors espèce classée "vulnérable", les dugongs de Nouvelle-Calédonie viennent d'être déclarés "en danger". Un véritable signal d'alerte sur le risque élevé de leur extinction.

L'Avenir en Confiance veut un moratoire fiscal

Le groupe Avenir en Confiance ne votera en faveur d'aucun texte fiscal présenté au Congrès mardi et mercredi. Les élus réclament une feuille de route concertée plutôt qu'une "politique des rustines".

Accident à Bourail : le bébé de 7 mois est décédé

Après l'accident survenu dimanche à la Néra, les trois victimes ont été prises en charge par les pompiers et transportées au centre médical de la commune. La mère de famille et conductrice ainsi que sa fille de 10 ans, en urgence relative, et le nourrisson, en urgence absolue, ont été transportés par ambulance à l'hôpital de Koné. Le bébé a ensuite été évacué par l'hélicoptère du Smur au Médipôle.Les gendarmes ont appris le décès du bébé lundi matin.

Rencontrer un éducateur déscolarisation peut changer une vie

En 2022, 400 élèves ont été accompagnés par des éducateurs déscolarisation. Leur rôle : faire le lien entre les institutions, les familles et les jeunes pour "redonner du sens" à la scolarité. Reportage au collège de Rivière-Salée.

Les travaux d'extension du port de Boulari sont lancés

Un second ponton venu de Métropole est en cours d'installation et devrait permettre, d'ici le 1er janvier, de doubler la capacité du port à flot. En parallèle, la Sodemo entreprend la remise à neuf du port à sec, qui sera lui aussi agrandi d'ici mai 2023.

Moselle : vers un accord entre les poissonniers et la mairie ?

Entre 48 000 et 72 000 francs par mois. C'est le prix de la glace que pourraient payer, à partir du 1er janvier 2023, les poissonniers de Moselle. Cette somme a été notifiée par courrier, fin novembre, par la mairie de Nouméa.Lundi matin, une réunion organisée avec celle-ci a permis aux poissonniers de partager leur mécontentement et de proposer de payer la glace "au prix coûtant".

"Nous avons une estimation de cinq francs le kilo au lieu de 17 francs. C'est quelque chose de fort. Cela fait 600 francs par jour, soit 3,8 millions par an pour la mairie, au lieu de zéro auparavant", insiste Christophe Pierron, représentant des pêcheurs du marché de Moselle pour qui il était important "d'avancer sur le sujet et de trouver un accord".

Lutte contre l'obésité : " Ne serait-ce que pour faire mes lacets, j'ai du mal, ce n'est pas normal "

La province Sud vient de lancer un programme expérimental de lutte contre l'obésité. Pendant six mois, quinze habitants de Païta vont être suivis par un coach sportif, une diététicienne, une psychologue, une infirmière et des médecins. Tous veulent se sentir mieux. Certains ont accepté de témoigner.