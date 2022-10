Le tour de l’actualité en Nouvelle-Calédonie du 27 octobre 2022

Les Loyalistes et l’Avenir en confiance remettront une déclaration commune au ministre Gérald Darmanin

La décision a été prise à Paris ce mercredi matin, veille des rencontres avec l’État. Les leaders de Calédonie ensemble n’ont pas participé à cette rencontre de préparation.

Poya : un enfant de huit ans tombe d’une benne d’un pick-up et décède

Un enfant de huit ans est décédé sur la commune de Poya, mercredi, vers 18 heures. D’après les premiers éléments, l’enfant était dans la benne d’un pick-up lorsqu’il est tombé et a fait une chute mortelle. Le drame s’est déroulé sur un terrain privé. Le véhicule était conduit par le père de la victime. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie.

Usine du Sud : barrage du KO2, un risque de fracture faible mais un renforcement préconisé

Mercredi matin, deux des sept études environnementales négociées dans l’accord de sortie du conflit de l’usine du Sud ont été restituées. Si elles ne remettent pas en cause l’intégrité du barrage KO2, elles confirment la nécessité de le renforcer.

[Gros plan] L’Asee veut plancher sur l’école de demain

L’Alliance scolaire de l’église évangélique veut rassembler les acteurs éducatifs pour réfléchir au modèle scolaire de demain, même si l’intitulé des "Assises de l’enseignement" qu’elle organise pose problème à certains convives. Le premier des trois volets de ces assises débutera vendredi, en l’auditorium de la province Sud.

Le FSH teste le photovoltaïque sur 58 de ses logements sociaux

Le Fonds social de l’habitat a installé des panneaux photovoltaïques sur 37 duplex rénovés à Rivière-Salée et sur une résidence de 21 logements livrés en avril à Dumbéa. Objectif principal : comparer leur efficacité et leur coût d’entretien par rapport aux chauffe-eau solaires.

La Journée extraordinaire "redonne le moral", place de la Marne

Mercredi après-midi, la 18e Journée extraordinaire organisée par le centre communal d’action sociale a réuni de nombreux valides et des personnes en situation de handicap, place de la Marne.

[VIDÉO] Désertification médicale : " on va droit dans le mur "

Le syndicat des médecins libéraux (SML) tire la sonnette d’alarme. Après avoir fait appel à une société d’audit pour établir un état des lieux du système de santé calédonien, la médecine libérale se dit " très inquiète " de l’évolution de la densité médicale sur le caillou. Pour le Docteur Nouwen, chirurgien ORL et membre du SML, le constat est sans appel : " on est vraiment un désert médical, et les perspectives sont très mauvaises. "

Fête du numérique au Mont-Dore : beaucoup de propositions pour la première journée

Les quatre espaces publics numériques de la ville ont accueilli, mercredi, les premières activités de la Fête du numérique. Si les temps d’échange sur le thème des écrans, organisés à Saint-Louis et à Plum, n’ont pas attiré beaucoup de monde, ils ont permis une prise de conscience.

Après deux ans de fermeture, la gare maritime retrouve ses commerçants

En sommeil durant deux ans en raison de la fermeture des frontières et de travaux de rénovation, la gare maritime du quai Ferry a rouvert ses portes aux commerçants et aux artisans mercredi, à l’occasion de l’arrivée d’un paquebot.

Vincent Fardeau : "Le sport équestre est une véritable filière économique"

Urgentiste au Samu, Vincent Fardeau l’est aussi auprès du sport équestre calédonien. Avec des bénévoles très impliqués, il tient les rênes du comité régional. Le cheval, ancré historiquement sur le Caillou, est plus que leur loisir : une passion.