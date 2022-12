Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 29 décembre 2022

Violent accident de circulation dans la zone industrielle de la Coulée

Peu après 6h30 ce jeudi matin, un automobiliste, qui circulait en état d'ébriété avec trois autres passagers, a perdu le contrôle de son véhicule dans la zone industrielle. Il a percuté un arbre. Rapidement, pompiers et gendarmes ont été mobilisés. L'axe était bloqué à la circulation vers 8h pour permettre notamment l'intervention de l'hélicoptère du Samu.Le conducteur est le plus grièvement blessé, son examen est toujours en cours. Deux autres passagers sont transportés au Médipôle pour des examens de contrôle et le dernier est indemne.

Une dizaine de communes en alerte orange pour de fortes pluies et des orages

Météo France a placé une grande partie du Nord de la Grande Terre en vigilance orange jusqu'à ce jeudi après-midi.

Deux jours de débat sur les salaires

L'année 2022 se termine sur deux jours de débat entre les membres du gouvernement, les partenaires sociaux et patronaux. Objectif : conclure sur une feuille de route et, peut-être, une augmentation des salaires.

De la tribu à la ville, l'identité kanak intacte

Si un Kanak sur deux vit en dehors de la tribu, la majorité d'entre eux reste fortement impliquée dans son développement. La tribu reste le point d'ancrage, entretenu par les travaux coutumiers, les liens familiaux et la vision Kanak selon laquelle le collectif fait vivre l'individu. Elle incarne encore une partie de l'identité kanak.

Les vols de voitures à la hausse

La semaine écoulée (du 19 au 25 décembre) a été particulièrement active pour les forces de l'ordre de Nouvelle-Calédonie qui a dressé son bilan, toutes infractions confondues. Ainsi durant cette période, 29 vols ou tentatives de vol de véhicules ont été recensés sur le Caillou. "À une période où la cessation des activités scolaire entraîne la recrudescence des incivilités et comportements délictuels, pensez à ne rien laisser dans vos véhicules et à vérifier qu'ils soient bien fermés", rappelle le haut-commissariat.

La mission de Saint-Louis sécurisée, la rénovation devrait débuter par l'église

Fondée en août 2020, l'Association pour le patrimoine catholique de Saint-Louis a pour objectif de rénover la mission de la tribu, installée en 1860 et classée monument historique de la province Sud en 2008. Après la sécurisation du site et la réalisation d'études cette année, les travaux devraient commencer par la restauration de l'église.

À Nouméa, les agents municipaux confrontés à une hausse des incivilités

Si vous vous êtes rendus à l'hôtel de ville pour une demande de passeport ou à l'annexe Ferry pour un permis de construire vous avez sans doute remarqué kakemonos et panneaux sur les comptoirs incitant au respect des agents municipaux."Pour les policiers ou les pompiers, les incivilités sont malheureusement le lot quotidien depuis longtemps, déplore Marc-Olivier Vergé, secrétaire général adjoint de la mairie. Mais cela touche de plus en plus les agents d'accueil, certains espaces municipaux, les inspecteurs sanitaires..."

Andoo Comanche vainqueur de la Sydney-Hobart, sans battre le record

Le voilier australien Andoo Comanche a remporté sa quatrième victoire en temps réel dans l'épuisante course océanique Sydney-Hobart mercredi, mais n'a pas réussi à établir un nouveau record du parcours.

Covid : le taux d'incidence continue de baisser

Après plusieurs semaines de hausse, un pic avait été atteint le 13 décembre, avec 423 cas pour 100 000 habitants. Depuis, il est en baisse. Il est passé de 304 à 133 cas pour 100 000 habitants entre le 20 et le 27 décembre et aucun nouveau décès n'est à déplorer. La semaine dernière, le gouvernement avait appelé à "la responsabilité individuelle et collective des Calédoniens. Chacun doit redoubler de vigilance et suivre les recommandations de bon sens […]. La vaccination et sa dose de rappel, ainsi que le respect des gestes barrières, sont les meilleurs remparts pour limiter la propagation du virus", particulièrement en cette période "propice aux rassemblements et à la multiplication des comportements favorisant la contamination".