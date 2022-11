Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 2 novembre 2022

[MOIS SANS TABAC] Je voudrais arrêter de fumer, mais...

L'Agence sanitaire et sociale lance, pour la troisième année, en novembre, un " défi du mois sans tabac ". Un mois sans fumer multiplie par cinq fois les chances d'arrêter définitivement. Voici comment lever quelques freins pour se lancer dans l'aventure.

[GROS PLAN] : " J'ai toujours su qu'il serait difficile d'avoir un enfant "

Alors qu'un couple sur six consulte car il n'arrive pas à avoir un enfant, de nombreux tabous entourent encore le recours à l'assistance médicale à la procréation. C'est pourquoi professionnels et association organisent une semaine de sensibilisation. C'est aussi pour cela que Laure nous raconte son parcours.

Toussaint : "C'est le moment de recueillement dont on a été privés durant la Covid"

Les Calédoniens étaient nombreux à se recueillir sur les tombes, mardi, pour cette première Toussaint après la pandémie de Covid-19 qui a fait des ravages dans le pays. Reportage au cimetière du 5e Kilomètre.

Un motard perd la vie dans un accident

La dramatique sortie de route a eu lieu lundi en début de soirée, à Haut-Magenta. La victime, un homme d'une trentaine d'années, n'a pas pu être sauvée malgré l'intervention de témoins et des secours.

Le HMAS Brisbane, ce beau bébé australien qui retrouve Nouméa

Pour la première fois depuis 2019, et après la pandémie qui n'a pas permis aux marins de descendre à terre lors d'une escale, le destroyer de la marine australienne a accosté lundi à Nouméa. Un symbole fort pour les relations avec la France et la gestion des eaux du Pacifique.

Stand up paddle : Noïc Garioud en argent, Titouan Puyo en bronze aux Mondiaux

Les deux supistes calédoniens, qui participent actuellement aux championnats du monde à Porto Rico avec l'équipe de France, sont montés sur le podium de la technical race.

Quelles pistes pour améliorer le logement social ?

Demandés par la Sem Agglo, le FSH, la SIC et la province Sud en début d'année dans l'objectif d'améliorer l'habitat social en Nouvelle-Calédonie, l'expertise et les conseils du bailleur social Aquitanis ont été rassemblés dans un rapport livré le mois dernier.

Voile : peu de vent mais beaucoup de plaisir

Le vent n'a pas trop fait claquer les voiles sur la baie de Sainte-Marie lors du championnat de Calédonie de catamaran, organisés de samedi à mardi. Mais le plaisir de naviguer n'était pas des moindres.

Grand Nouméa : ils étaient prêts à tout pour faire peur

Des festivités d'Halloween se sont déroulées lundi et mardi dans le Grand Nouméa. Ateliers de peinture sur masques, concours de déguisement ou séances de cinéma pour frissonner au MK2, à Dumbéa. Jeux gonflables, chasse aux bonbons et feu d'artifice à Plum : partout, petits et grands s'en sont donné à cœur joie avec une seule idée : faire le plus peur possible.

Déçu par une prostituée à Nouméa, un homme caillasse un taxi et termine en garde à vue

La scène est pour le moins insolite. Lundi soir, les forces de l'ordre du commissariat de Nouméa sont intervenues pour prendre en charge un homme qui venait de caillasser un taxi. L'individu venait tout juste d'avoir une relation tarifée avec une prostituée. Visiblement pas satisfait de la relation, il a pris une pierre qu'il a jetée en direction du taxi dans lequel s'était engouffrée la prostituée. Interpellé, il a été placé en garde à vue.

Beach tennis : à Poindimié, trois jours d'échanges sur le sable

Après Bourail, où avait lieu la première étape du Tramontina Beach Tennis Tour, une soixantaine d'équipes sont sont donné rendez-vous à Poindimié, où avaient lieu, de samedi à lundi, trois jours de compétitions.

Koné : la JS Baco, c'est aussi la pétanque

Connu pour son équipe de football, le club de Baco compte aussi une section pétanque. Fondée il y a deux ans, elle se développe avec un jeune président, Pierre-Louis Tiaouniane.