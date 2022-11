Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 14 novembre 2022

Soupçons d'emplois fictifs : la perspective d'un procès se profile pour Philippe Gomès

Le parquet a requis le renvoi en correctionnelle de Philippe Gomès, de Philippe Michel et du parti Calédonie ensemble pour détournement de fonds publics. Il revient au juge d'instruction de suivre, ou non, ce réquisitoire.

Daniel Goa conserve les rênes d'une Union calédonienne en lutte

L'Union calédonienne, dont le président a été réélu face à Roch Wamytan, et le Palika n'ont pas la même position avant les bilatérales proposées à la fin du mois avec les ministres Darmanin et Carenco.

Soirée Projet X : un mineur a reconnu avoir porté un coup de ciseaux à la victime

La polémique autour de la soirée Projet X à Normandie, qui a dérapé jeudi soir, ne dégonfle pas et les enquêteurs ont procédé à l'interpellation, vendredi soir, d'un mineur de 16 ans. En garde à vue, le suspect, déjà condamné à deux reprises par le tribunal pour enfants pour des violences volontaires, "a reconnu avoir porté un coup au thorax de la victime avec une paire de ciseaux ayant occasionné une plaie perforante. Il a admis avoir fait ce geste alors que la victime recevait des coups portés par deux autres individus", a annoncé le procureur de la République, précisant que "lors de ses auditions, l'auteur présumé a précisé qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer la victime, mais de la blesser".

[Gros plan] Ces entrepreneurs qui font aussi la Calédonie

En quinze années, Réseau Initiative NC a accompagné 800 entreprises sur le territoire. Une force d'entreprendre singulière confirmée par la visite de Guillaume Pepy, le président du réseau national. Portrait, en trois volets, d'entrepreneurs calédoniens ayant pris le risque de se jeter à l'eau.

Course-poursuite à hauts risques avec des pneus crevés

Alertées, des patrouilles de police se sont positionnées à des endroits stratégiques pour lancer leurs herses. À deux reprises, elles ont fait usage du "stop-stick". Mais malgré des pneus crevés, le véhicule a encore continué sa course jusqu'à Koutio où le conducteur et son passager ont enfin pu être arrêtés. Âgé de 18 ans, le fuyard n'était pas alcoolisé. Il a été placé en garde à vue pour défaut de permis, refus d'obtempérer, délit de fuite et mise en danger de la vie d'autrui.

Le Calédonien René Pétre tient tête à Nigel Short, Grand maître des échecs

Le Britannique a affronté vingt joueurs calédoniens dans une partie en simultanée, samedi, au Bout du monde, à Nouméa. Un évènement exceptionnel pour promouvoir la discipline sur le Caillou.Nigel Short a vaincu 19 Calédoniens... sauf un. René Pétre, 18 fois champion de Calédonie d'échecs, a réussi à obtenir le match nul devant un public de passionnés et de curieux venus nombreux.

Tennis de table : Lorie La retrouve du rythme et Jérémy Dey multiplie les victoires

Les Internationaux de Nouvelle-Calédonie et le championnat de Mélanésie se sont joués vendredi, samedi et dimanche dans la salle Noyant, à Nouméa.

Football : l'Asaf reste championne de Calédonie

Samedi, lors de la 9e et dernière journée du championnat de Calédonie féminin, l'Asaf, en tête du classement, et la FCF Académie, 2e et condamnée à l'emporter pour gagner le titre, étaient opposées à Nouméa. Le résultat nul (2-2) a permis à l'Asaf d'être sacrée.

Plus de 100 femmes mobilisées contre la maladie d'Alzheimer

Environ 120 femmes sont venues découvrir, en marchant ou en courant, les trois parcours proposés sur le site de la Case de Koé. "Certaines se sont un peu perdues car elles admiraient la nature environnante, raconte Alexandre Guichet, et il y a eu une petite entorse mais tout le monde a bien terminé la course dans une belle ambiance."

Basket 3x3 : Dumbéa et l'AS 6e km titrés au Dumbéa Mall

Cinq équipes étaient présentes chez les femmes, où la victoire est revenue à l'AS 6e Km (Adeline Souqué, Roselyne Forest, Zoréna Adjouhgniope, Coralie Forest), devant l'AS Rivière-Salée. La meilleure marqueuse du jour fut Loann Fisiipeau (33 points), de l'équipe 2 de l'AS 6e Km (qui a fini 3e). Chez les hommes, huit formations étaient engagées. Succès final de l'AS Dumbéa (Aboubacar Doumbia, Yann Mathelon ici en blanc, Paul Boawe, Jocelyn Lissarrague), devant une équipe de Rivière-Salée et devant l'AS 6e Km. Le meilleur marqueur du tournoi fut Landry Peu, avec 29 points.