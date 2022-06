Week-end alcoolisé et cambriolage à Nouméa

Ce week-end de Pentecôte n’est pas terminé, mais les deux premières nuits ont déjà été particulièrement agitées pour les services de police. A Nouméa, 31 personnes ont été placées en dégrisement depuis vendredi soir. Auxquels s’ajoutent diverses interventions pour des violences et des atteintes aux biens, qui ont elles aussi souvent lieu sur fond d’alcool.

Ainsi, ce dimanche matin, la brigade anticriminalité a interpellé trois individus dans le cadre de leurs investigations sur un cambriolage.

Les marques des bouteilles qu’ils consommaient dans un parc correspondaient à celles volées à quatre heures du matin dans le quartier.

Le coffre-fort attaqué au chalumeau

Un majeur et un mineur auraient reconnu les faits selon la police. Ils seraient rentrés par effraction dans la villa en l’absence des propriétaires, afin d’y dérober des bijoux, de l’argent et de jeter leur dévolu sur le contenu du bar.

Les cambrioleurs avaient forcé le coffre-fort à l’aide d’un chalumeau et d’outils récupérés dans le cabanon voisin. Puis ils s’étaient enfuis en forçant le portail avec la voiture qui se trouvait dans la cour.

Le troisième individu interpellé, un mineur, n’aurait pas participé au cambriolage. Il avait été récupéré après coup par ses compagnons. Il risque néanmoins des poursuites pour des faits de recel.

La quasi-totalité des biens a pu être retrouvée selon les forces de l’ordre. Y compris la voiture.

Le parquet a ouvert une procédure judiciaire.