Un appel à témoins lancé après l’accident mortel sur la RT1 à Païta

Ce samedi, entre 16 h et 16 h 15, un accident mortel de la circulation s’est produit sur la RT1, entre Saint-Vincent et la Tontouta. Le véhicule, un Land Rover blanc, seul en cause, circulait dans le sens Tontouta/Nouméa. Pour une raison inconnue, il a brusquement quitté la route et a fini sa course dans un ravin. Le conducteur était seul à bord. Malgré l’intervention des secours, l’homme est décédé.

Si vous avez été témoin de cet accident, ou si vous avez des renseignements permettant d’éclairer les circonstances de ce tragique accident, n’hésitez pas, composez le 17 ou appelez la brigade de gendarmerie de Païta au 44 87 36.