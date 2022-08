Le voleur de voiture de Thio condamné à deux ans et demi de prison

C’est un jeune homme de 20 ans particulièrement agité qui était présenté, ce mardi matin, en comparution immédiate à la barre du tribunal correctionnel de Nouméa. Il lui est notamment reproché d’avoir volé plusieurs véhicules, ce qui a suscité la colère de certains habitants de Thio. Et ce, au point qu’un élu de la commune, qui l’a surpris en train de rouler avec un ami à bord d’un pick-up volé, leur a tiré dessus, blessant grièvement le passager, jeudi dernier.

Si le jeune voleur, également habitant de Thio, est considéré comme victime dans cette affaire, pour laquelle l’élu a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, il comparaissait en tant que prévenu pour avoir volé et détruit deux véhicules à Dumbéa et à Thio, les 2 juin et 20 août derniers, pour avoir refusé d’obtempérer et de s’arrêter face aux gendarmes, le 20 août, ainsi que pour le recel d’un autre véhicule volé.

Autant de faits qu’il a reconnus et pour lesquels, il se trouve en état de récidive légale, puisque son casier judiciaire fait déjà état de 16 condamnations dont 12 pour des vols, tentatives de vols et recels de véhicules. Un passé qui lui a valu d’écoper de travaux d’intérêt général, puis de prison avec sursis et enfin de peine d’emprisonnement ferme. Il est d’ailleurs ressorti du camp Est le 11 avril dernier.

"La justice est injuste"

Pour autant, devant le tribunal, le prévenu a martelé que "la justice était injuste", notamment parce qu’il a essuyé avec son ami "plusieurs tirs de plombs", avançant que "la prison ne sert à rien" car il recommence en ressortant" et qu’il veut une "réinsertion dans la société". Une défense tenue avec un ton très agressif et parfois injurieux, qui lui a valu à plusieurs reprises d'être recadré par la présidente du tribunal, sous peine d’être également poursuivi pour outrage.

Pour le procureur de la République, le jeune homme raisonne à l’envers. "Vous ne pouvez pas en permanence dire que c’est la faute des autres et que nous n’avons pas fait ce qu’il faut pour vous empêcher de recommencer, s’agace Nicolas Kerfridin. La peine devrait avoir cette vertu de permettre de vous réinsérer mais elle doit aussi protéger la société et signifier que vous avez une dette envers la société. Pendant que vous êtes en prison, vous laisser les gens en paix."

D’autant plus que lorsque le procureur lui demande ce qu’il ressent pour les habitants de Thio, victimes de ces vols, le prévenu répond spontanément : "on s’en fout." Le ministère public requiert ainsi douze mois de prison ferme et la révocation de son sursis probatoire de six mois, soit un quantum total d’un an et demi.

Au final, le tribunal a été plus sévère le condamnant à deux ans et demi de prison (peine incluant la révocation de son sursis de six mois).