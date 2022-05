Météo : tout le pays en vigilance jaune fortes pluies et orages

Météo-France NC annonce une nouvelle alerte, mercredi 25 mai. Tout le pays a été placé en vigilance jaune orages et fortes pluies.





Selon les prévisionnistes, il existe un "risque d’orage localement forts avec de fortes rafales dès le début de matinée sur le Sud et l’Île des Pins". Le reste de la Nouvelle-Calédonie n’est pas épargné. Météo-France NC indique des "orages isolées" sont à prévoir.

Ciel menaçant et soleil

Dans l’après-midi, le vent s’affaiblit et le soleil pointe au Nord. "Ailleurs, prévient Météo-France NC, le ciel est plus chargé et menaçant, avec les développements d’averses parfois orageuses sur la chaîne et aux Loyauté et des débordements sur les côtes."