Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 21 octobre 2022

Louis Kotra Uregei, fondateur de l'USTKE, est décédé à l'âge de 71 ans

Celui que l'on surnommait "LKU" ou "Loulou" est mort ce lundi 20 octobre en Métropole à l'âge de 71 ans. Fondateur de l'USTKE et du Parti Travailliste, il siège au Congrès de 2009 à 2019 avant de démissionner de tous ses mandats.

[GROS PLAN] Que vaut le big bang fiscal proposé par les patrons ?

L'étude d'impact de la réforme fiscale proposée par le groupement NC Éco a été présentée aux membres du comité de suivi de la réforme fiscale. Le projet, basé sur un allègement des prélèvements directs, mise sur davantage de consommation. Si cette proposition semble nécessiter des ajustements, elle offre des pistes de réflexion.

"L'offre de soins d'urgence a fait un bond de 50 ans en arrière sur la côte Est"

La population de Poindimié, les coutumiers et les professionnels de santé se mobilisent ce vendredi matin devant l'hôpital où les urgences sont fermées le week-end et la nuit, faute de médecin. Des tracts ont été distribués en tribu et un barrage filtrant pourrait être mis en place.

Un homme âgé retrouvé mort dans la rue à Rivière-Salée, la piste criminelle retenue

Un septuagénaire est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à Rivière-Salée. Les investigations laissent penser à un crime. Les enquêteurs de la police nationale ont arrêté au moins quatre suspects qui ont été placés en garde à vue.

Le Forum de l'immobilier fait son retour en grande pompe

Après deux années rideau baissé en raison de la pandémie, la grand-messe des férus d'immobilier reprend vie. Une trentaine d'exposants sont attendus durant trois jours au Château Royal.

Les arts de rue prennent leurs quartiers jusqu'à dimanche à travers Nouméa

Jeudi soir avait lieu la première soirée du Festival de Nouméa, nouveau rendez-vous culturel de la ville censé reprendre le flambeau d'Équinoxe, interrompu en 2009. Malgré une formule perfectible pour certains, l'événement consacré aux arts de la rue était très attendu par des artistes locaux à peine remis de deux ans de crise sanitaire

La Coulée : un braqueur présumé derrière les verrous

Quatre jours après l'attaque à main armée dans la station-service Mobil de La Coulée (Mont-Dore), une première réponse judiciaire a été donnée.

Rugby : entre l'Olympique et Dumbéa, c'est l'explication finale

Double tenant du titre, l'Olympique affrontera l'URC Dumbéa samedi (19h15), au stade Numa-Daly, en finale du championnat à XV. Cette saison, leurs duels ont donné une victoire de chaque côté.

Les renforts sont arrivés à la police municipale de Dumbéa

Neuf nouveaux agents intégreront officiellement la police municipale de Dumbéa à partir du lundi 31 octobre, après deux semaines en stage d'immersion dans les différentes brigades.