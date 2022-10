Le Forum de l'immobilier fait son retour en grande pompe

La Covid à oublier

« Tout l'immo servi sur un plateau », voilà pour le slogan de cette neuvième édition du Forum de l'immobilier, dont les portes ouvriront vendredi à midi. Un plateau sur lequel l'ensemble des représentants du secteur ne s'étaient plus rendus depuis 2019. « En raison de la pandémie de Covid, le Forum n'a pas pu se tenir en 2020 et en 2021, explique Aurélie Piera Bigeard, de Melchior Event'. Là on peut vraiment parler d'une relance. Il fallait rebooster ce forum qui attire en moyenne 6 000 visiteurs à chaque fois. On sait que c'est un rendez-vous attendu. » Habituellement organisée à la Maison des artisans, la manifestation prend cette fois ses quartiers au Château Royal, à l'Anse-Vata. « Cela nous permet de créer trois ambiances différentes, avec notamment un espace conférence et conseil ou encore un espace jardin. »

Tous les secteurs

Chacun aura la possibilité de rencontrer un large panel large de professionnels. « Tout le monde nous a donné son accord, poursuit-on chez Melchior Event'. Depuis 2019, beaucoup de pros sont partis, d'autres sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, il y a eu beaucoup de changements, y compris sur le marché de l'immobilier en lui-même. On sent bien que chez les notaires, les banquiers, les agents immobiliers, les architectes, il y a une envie de pouvoir échanger ensemble et avec les particuliers. » Une trentaine de professionnels auront leur stand dans les allées d'un forum dont l'installation a commencé en début de semaine. « Les premiers retours sont positifs, c'est prometteur. »

Trois jours de conférences

Les thèmes abordés durant les trois journées du forum sont variés. Cela passe de l'achat d'un bien à Airbnb en Australie, le viager, les bases du crédit immobilier ou encore l'immobilier locatif.

« Chacun y trouvera son compte, assure Aurélie Piera Bigeard. Nous avons aussi fait de la communication jusqu'à Tontouta, pour attirer un public très large. Tout le monde est le bienvenu. »