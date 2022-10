Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 14 octobre 2022

Faute de consensus, il n'y aura pas de délégation FLNKS à Paris

"Il n'y aura pas de délégation FLNKS" à la "convention des partenaires", le 28 octobre, à Matignon, pour discuter de l'avenir institutionnel, ainsi qu'à la bilatérale avec l'État, la veille. La raison : "le FLNKS n'est pas arrivé à s'entendre" lors de la réunion en format bureau politique élargi, à Poindimié tribu de Wagap ce jeudi, regrette Victor Tutugoro, président de l'UPM, parti actuellement à l'animation du Front. "Il n'y a pas eu de consensus".

Sonia Backès, de retour sur le territoire

Tout juste arrivée sur le territoire, Sonia Backès a repris sa casquette de chef de file loyaliste pour commenter l'actualité politique. Elle appelle à une position commune de son camp pour débuter les négociations à Paris. "Aucun accord ne se fera sans les uns ou sans les autres".

Poindimié : les urgences de nuit, c'est bel et bien fini

Dès ce vendredi soir, 17 heures, l'accès aux urgences de l'hôpital Raymond Nebayes sera barré. Il en sera de même tous les soirs jusqu'à nouvel ordre, le seul médecin de la structure ne pouvant assurer toutes les gardes. Sans renfort, cela pourrait aussi concerner les week-ends à compter de la semaine prochaine.

Résolution d'une affaire de braconnage à Poya

Des nasses, des filets de pêche, un véhicule, un bateau et des armes ont été saisies chez un individu qui avait déjà été pris en flagrant délit de pêche illégal en août dernier. Sur place également, la carapace d'une seconde torture qui avait été pêchée illégalement dans les mêmes conditions quelques années auparavant. Avec son complice, l'auteur répondra de ses actes, soit six chefs d'inculpation, devant le tribunal correctionnel de Nouméa le 8 février 2023, avec constitution de partie civile de la Province Sud.

La défiscalisation prolongée jusqu'en 2032 ?

Nicolas Metzdorf et Philippe Dunoyer ont porté un amendement destiné à prolonger le dispositif qui doit normalement prendre fin en 2025." Nous savons que le gouvernement est très attaché aux outremers et aux territoires ultramarins, en témoigne l'augmentation du budget conséquent (11 % soit 300 millions d'euros), cet amendement s'inscrit donc dans cette dynamique de relance outremer", a déclaré Nicolas Metzdorf.

Cyclisme : Ludovic Lanceleur et Manon Brasseur s'imposent sur la Koné-Tiwaka

Le peloton est de retour sur la côte Ouest au terme de cette 5e étape, particulièrement vallonnée entre Touho et Pouembout. Ludovic Lanceleur décroche sa première victoire d'étape, devant Chris Jenner et Ethan Lepigeon. La veille, à l'arrivée à Hienghène, Manon Brasseur (CTNC) avait les jambes lourdes. Cela ne l'a pas empêchée de remporter une nouvelle victoire d'étape, la quatrième, ce jeudi à Pouembout.

Judo : Alexis Mathieu et la France vice-champions du monde par équipes

L'équipe de France, emmenée par sa nouvelle championne du monde Romane Dicko et par le Calédonien Alexis Mathieu, a terminé vendredi matin avec la médaille d'argent dans l'épreuve mixte par équipes des Mondiaux de judo, après une défaite en finale contre le Japon.

Les enfants de Gomen, lever de rideau du festival Caboko

Pour préparer la 11e édition du Festival Caboko, 35 enfants de la commune ont participé à une résidence culturelle, sous la conduite de l'association Nâïmâ. Ils joueront leur spectacle sur scène, samedi à la tribu de Païta.

Un nouveau système d'alerte face aux catastrophes

Alerte tsunami par SMS, appli pour informer des dégâts ou encore des kits d'urgence... De nouveaux outils pour réagir plus efficacement aux catastrophes a été dévoilé ce jeudi lors la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe. Pour en parler la Croix-Rouge de Calédonie à convier à la même table, élus du territoire, représentants de l'État, Sécurité civile et toute une ribambelle d'acteurs impliqués en cas d'inondation, tsunami et autres cyclones.

[Mont-Dore] Apprendre en s'amusant pendant les vacances : 120 enfants disent oui

Initié l'été dernier, le dispositif des vacances apprenantes a été développé par la Direction des services d'animation et de prévention de la ville durant toutes les petites vacances scolaires. De 25 élèves accueillis en février, ils sont 120 à venir apprendre pendant ces deux semaines d'octobre.

L'artisanat frappé de plein fouet par l'inflation

Une enquête de la chambre des métiers et de l'artisanat révèle que la quasi-totalité des professionnels subissent la crise liée à l'inflation. Les résultats indiquent que 98 % des artisans déclarent subir un impact des phénomènes internationaux sur leur activité. La hausse des prix des matières premières, du carburant et des équipements affecte au moins neuf entreprises sur dix. La moitié de ces professionnels déclare subir une perte de chiffre d'affaires liée à cette situation, et un quart voit leur rentabilité baisser.