Guy-Olivier Cuenot révèle son adhésion au Rassemblement national

L’élu au Congrès sur la liste Avenir en confiance et membre des Républicains calédoniens a annoncé, jeudi matin, faire partie du Rassemblement national. " C’est une clarification des sensibilités au sein de l’Avenir en confiance, pour que les valeurs que porte le Rassemblement national, des valeurs de solidarité nationale et d’inclusivité, puissent avoir aussi leur voix. Mais il n’y a pas de divergences, on se retrouve complètement dans le programme de l’Avenir en confiance, pour lequel les électeurs nous ont fait confiance. "

Un engagement au sein du RN qui, selon lui, n’a rien de nouveau : " Je ne rejoins pas le Rassemblement national, j’y étais déjà, pour sa conviction permanente du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Je ne quitte pas l’Avenir en confiance, et je m’inscris toujours pleinement dans la stratégie des Voix du Non. "