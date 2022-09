L’Éveil océanien appelle le Parti travailliste "à la raison et à la modération"

L’Éveil océanien réplique.

Quelques jours après le tacle du Parti travailliste, le parti de Milakulo Tukumuli appelle la formation de Louis Kotra Uregei "à la raison et à la modération", évoquant une "attitude menaçante envers nous et la communauté wallisienne et futunienne".

"L’Éveil Océanien est un parti calédonien, fondé par des enfants du Pays, issus de tous les quartiers populaires des communes de la Grande Terre. De surcroît, la stratégie électorale d’une liste communautaire (en l’occurrence uniquement composée de Calédoniens d’origine wallisienne et futunienne), ne fait pas de notre parti un parti communautaire. Sinon, c’est que tous le sont au sein des deux blocs, tant on peut y déplorer le manque de mixité, si ce n’est qu’en apparence aussi bien chez les élus indépendantistes, que les élus loyalistes".

Le bureau de l’Éveil océanien se demande également "pourquoi s’en prendre, à travers nous, à la communauté wallisienne et futunienne ? À moins que vous ne vous permettiez cette attaque par ricochet au Fenua, parce que nous incarnons pour vous des Calédoniens de seconde zone ? Le cas échéant, quelle est votre différence avec les loyalistes qui ne nous considèrent Calédoniens que lorsque cela les arrange et uniquement wallisiens et futuniens, pour ne pas dire étrangers, sinon ? Lorsque nous ou la communauté agissons " en votre faveur ", pour ne pas dire obéissons, nous sommes les bienvenus et lorsque nous exprimons librement notre propre vision, à notre image multiculturelle et "multipolitique", nous ne le sommes plus ?".