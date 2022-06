Législatives : les indépendantistes et nationalistes appellent "à la mobilisation"

"Pour le deuxième tour, nous appelons à la mobilisation générale". En course dimanche pour les élections législatives dans les deux circonscriptions, les candidats "FLNKS Indépendantistes et nationalistes", Wali Wahetra et Gérard Reignier, ainsi que leurs suppléants Fidel Malalua et Marie-Pierre Goyetche, accompagnés de leurs équipes, ont mis en avant ce mardi la nécessité de se rendre aux urnes le 19 juin. La mouvance mène un travail de sensibilisation auprès des abstentionnistes, très nombreux au premier tour. "Nous avons une réserve de voix que nous allons chercher" observe Patrick Jomessy, directeur de campagne dans la première circonscription. Un enjeu évoqué : "donner une représentation significative de la Nouvelle-Calédonie au Palais Bourbon", bâtiment de l’Assemblée nationale, note Fidel Malalua. "Pourquoi pas, scénario a minima, avoir un élu indépendantiste et un élu loyaliste : cela refléterait avec pragmatisme la réalité de la Nouvelle-Calédonie".

