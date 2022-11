[MàJ] La version 2.0 de la transition énergétique du pays repoussée par une motion préjudicielle

Alors que les élus du Congrès devaient étudier cinq délibérations ce matin, dont une relative au schéma de transition énergétique, qui devait selon toute vraisemblance être adoptée sans difficulté, la surprise est venue du groupe UC-FLNKS et Nationalistes, qui par la voix d'Omayra Naisseline a déposé une motion préjudicielle contre cette délibération, en raison "d'un manque de visibilité au point de vue de l'impact financier". La motion a été adoptée. La révision du schéma de transition énergétique est donc ajournée, les textes devant repasser en commissions, ce qui a eu le don d'agacer Christopher Gygès, membre du gouvernement en cahrge du secteur, qui dnonce "une manœuvre politicienne. Ils s'opposent à cette mesure car elle est portée par un loyaliste." Jean-Pierre Djaiwé, du groupe Uni-FLNKS estime de son côté que "retarder d'un ou deux mois l'adoption de ce schéma pour offrir une meilleure visibilité sur les comptes publics ne précipitera pas la fin du monde". La séance avait pourtant débuté par un geste rassemblant toutes les sensibilités de l'hémicycle : un échange de coutume entre la famille et les proches de Louis Kotra Uregei, décédé récemment et qui a longtemps siégé sur les bancs de cette institution. Son engagement, son franc-parler et sa détermination ont été notamment salués, tant par ses sympathisants que par ses adversaires.