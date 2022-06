Pascal Lafleur : "Je ne voterai pas pour Philippe Dunoyer"

Pascal Lafleur, candidat "sans étiquette" malheureux au premier tour des élections législatives, n’apportera pas sa voix au député sortant, de la "majorité présidentielle", Philippe Dunoyer, dans la première circonscription. "Je l’ai dit, je me suis présenté parce que je ne me retrouvais pas dans les candidatures, ni les projets, ni dans les alliances contre-nature" explique le fils de Jacques Lafleur, contacté ce lundi après-midi. "Je ne vois donc pas pourquoi je donnerais une consigne de vote. Je pense que les gens qui ont voté pour moi sont des gens qui se seraient sans doute abstenus (si Pascal Lafleur ne s’était pas présenté), ou qui auraient voté blanc. Je ne vais donc pas leur dire pour qui voter. Pour ma part, je ne voterai pas pour Philippe Dunoyer. Je ne cautionnerai pas l’élection de M. Dunoyer, ce n’est pas possible". Dans la première circonscription, Pascal Lafleur estime qu'"il n’y a pas de risque que la candidate indépendantiste gagne".

"Désaccords passés"

Durant la campagne, Pascal Lafleur avait indiqué aux Nouvelles calédoniennes se retrouver "face à une alliance – l’union des loyalistes – qui me surprend et dans laquelle je ne me reconnais pas. Parce qu’il y a les désaccords passés entre eux. Parce que je ne sais pas également sur quoi ils se sont alliés pour la Nouvelle-Calédonie".

Le candidat surprise, Pascal Lafleur, qui appelle à revenir à l’esprit de la poignée de main, avait réuni dimanche 2 171 électeurs.