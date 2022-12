Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 21 décembre 2022

Carburant : les stations à sec, mercredi encore

La grève des rouleurs s'enlise. Après ce deuxième jour de mobilisation, presque partout, les stations sont à sec ou réquisitionnées pour les transports d'urgence. Le gouvernement devrait recevoir le syndicat des rouleurs mercredi. Ce dernier déplore le manque de mesures d'urgence prise par l'exécutif à la suite de la mobilisation précédente.

Bourail sous les eaux, à l'image d'une fin d'année très arrosée

L'épisode pluvieux intense au cours de la nuit de lundi à mardi a entraîné de nombreuses inondations et coupures de routes. Les difficultés se sont concentrées à Bourail, comme souvent en pareilles circonstances. La prudence demeure de mise sur les routes.

Expulsions, bagarre et coups de feu : un conflit foncier explose à Saint-Louis

Deux hommes ont été condamnés pour avoir passé à tabac leur beau-père au sein de la tribu, vendredi. Le conflit familial a fini par dégénérer après un an de tensions et de menaces réciproques.

[VIDÉO] Risque requin en Nouvelle-Calédonie : les recommandations des spécialistes

Le lagon Calédonien abrite plusieurs espèces de requins considérées comme dangereuses. À l'approche de l'été et des vacances scolaires, les spécialistes Claude Maillaud, médecin généraliste spécialisé en blessure de plongée et Philippe Tirard, ancien plongeur à l'IRD recommandent aux baigneurs et adeptes de sports nautiques de prendre certaines précautions pour réduire le risque de rencontre avec ces animaux.

Covid : le taux d'incidence est en légère baisse mais "la prudence reste de mise"

Depuis le 13 décembre, 824 cas positifs ont été confirmés, annonce le gouvernement ce mardi soir. Le taux d'incidence sur sept jours est passé de 423 à 304 (cas pour 100 000 habitants) mais à l'approche des fêtes, les responsables politiques en appellent à la vigilance.

Inondations et éboulements de terrain : les communes ont souffert de la pluie

Alors que l'état du réseau routier dans le Grand Nouméa est déjà assez critique à cause du phénomène climatique de La Niña, les fortes pluies qui viennent de tomber n'ont rien arrangé. Tour d'horizon des communes du Mont-Dore, de Dumbéa et de Païta.

Changement de programme des animations dans Nouméa et le Grand Nouméa

Le spectacle Mario Queen of the circus, prévu au kiosque à musique est annulé. Quant à "la révélation des lutins", initialement prévu au Big up spot, le spectacle se joue actuellement à la médiathèque de Dumbéa.

Ça coince toujours pour le transport scolaire, un mouvement social évoqué

Un nouveau budget a été arrêté par les financeurs en réduisant encore le nombre de circuits pour la rentrée prochaine. Insuffisant pour les transporteurs qui ne lâcheront pas.

Natation : Alexandre Gané fait parler sa vitesse

Les championnats de Calédonie en bassin de 25 mètres étaient organisés samedi et dimanche dans la piscine du CNC. Le Dumbéen Alexandre Gané a brillé, remportant sept titres en individuel et trois titres en relais.