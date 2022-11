Afin d’interpeller à nouveau le Gouvernement sur l’avenir sombre de l’offre de soins en Nouvelle-Calédonie, le Syndicat des Médecins Libéraux (SML) a annoncé ce 23 novembre dans un communiqué, la fermeture des cabinets de médecine libérale (médecins généralistes et médecins spécialistes) les 1er et 2 décembre 2022.

"À ce jour, nous n’avons obtenu AUCUNE réponse de la part du Gouvernement, pourtant bien conscient du problème. Nous ne comprenons pas ce silence et notre incompréhension devient colère. […] Notre profond malaise nous amène à fermer nos cabinets médicaux pour enfin espérer être entendus."

Pour rappel, après avoir fait appel à une société d’audit pour établir un état des lieux du système de santé calédonien, la médecine libérale se dit " très inquiète " de l’évolution de la densité médicale sur le Caillou. Le Docteur Nouwen, chirurgien ORL et membre du syndicat des médecins libéraux (SML) se confiait dans une de nos interviews vidéos : "On est vraiment un désert médical, et les perspectives sont très mauvaises."