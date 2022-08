Le mouvement de grève se poursuit chez Aircalédonie

Le mouvement de grève de la section STKE Air Calédonie se poursuit aujourd’hui, a indiqué dans un communiqué la compagnie.

"Pour autant, la compagnie se mobilise et met tout en œuvre pour que tous les vols de la journée soient opérés en ce début des vacances scolaires. Quelques retards pourraient intervenir au cours de la journée et nous remercions nos passagers pour leur compréhension". Pour rappel, l’USTKE demande la réintégration d’une copilote qui, selon la direction d’Aircal, n’a pas "atteint le niveau exigé pour piloter sur le réseau".



Une dizaine de réunions

La compagnie tient à préciser que depuis le dépôt du préavis de grève il y a 2 mois, "une dizaine de réunions a eu lieu, durant lesquelles la direction a proposé plusieurs options. L’objectif était que ce pilote acquiert plus d’expérience en vol afin d’atteindre les prérequis nécessaires et ainsi envisager sa réintégration sur le réseau Air Calédonie. Toutes les propositions faites par la compagnie ont été rejetées par l’organisation syndicale".

Une solution proposée par la province des Îles

Saisie du sujet, la province des Îles a proposé de mettre en place une solution, entièrement financée par ses soins, pour permettre à ce pilote d’intégrer un organisme de formation habilité et indépendant afin d’obtenir le niveau d’aisance requis en maniabilité et pilotage pour poursuivre sa formation sur ATR. À l’issue de cette remise à niveau et sous réserve d’un test concluant, elle pourrait se présenter à nouveau pour intégrer la filière pilote d’Air Calédonie.

"Cette proposition est à ce jour restée sans réponse, déplore Air Calédonie. La compagnie déplore ainsi un tel mouvement qui pénalise ses passagers sur une période de vacances scolaires."