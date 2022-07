Le directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, Joël Viratelle, est décédé

" Passionné de rencontres et de culture, Joël Viratelle était un artisan infatigable du dialogue et de la paix en Nouvelle-Calédonie. Pensée émue pour sa famille, ses proches et le peuple calédonien" : c’est en ces termes que Sébastien Lecornu, ministre des Armées et ancien ministre des Outre-mer, a rendu hommage ce mercredi matin au directeur de la Maison, de la Nouvelle-Calédonie, brutalement décédé.

Passionné de rencontres et de culture, Joël Viratelle était un artisan infatigable du dialogue et de la paix en Nouvelle-Calédonie. Pensée émue pour sa famille, ses proches et les habitants de Nouvelle-Calédonie. pic.twitter.com/gmqVTtvHB1 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 19, 2022

Titulaire d’une Maîtrise de droit à la faculté de Droit de Bordeaux, Joël Viratelle a débuté sa carrière de l’enseignement en Nouvelle-Calédonie. Il a occupé divers postes comme ancien Inspecteur de l’Éducation Nationale (1994-2000), puis directeur de l’Éducation de la Nouvelle-Calédonie (2000-2006) avant de devenir directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à partir de 2006.

Décoré le 23 mai





Âgé de 59 ans, en poste depuis 15 ans, Joël Viratelle avait reçu lundi 23 mai les insignes de chevalier dans l’ordre national du Mérite sous les ors du salon des Aigles de la préfecture des Yvelines, à Versailles.

C’est son " ami " le préfet Jean-Jacques Brot, ancien haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui a épinglé la distinction au col de Joël Viratelle.

Ce dernier s’était dit " très ému " de recevoir le second ordre national, après la Légion d’honneur, destiné à honorer des citoyens français, " une distinction qu’on ne demande pas et qui tombe du ciel ", a-t-il résumé. L’enfant du Caillou s’était demandé " Pourquoi moi et pas un autre ? ", attribuant à sa " chance de travailler à Paris " le fait d’avoir " été repéré par le ministère des Outre-mer ".

Dans son discours, le récipiendaire avait évoqué longuement " le chemin parcouru depuis trente ans par la Nouvelle-Calédonie, un chemin de paix et de réconciliation depuis la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou ", mettant en garde devant " une paix jamais acquise ". Il avait été question de partage aussi, " partage des richesses ", " partage des responsabilités " mais aussi " partage des formations " auquel la MNC entend prendre toute sa part.

Hommages

Depuis l’annonce de son décès brutal, les hommages se multiplient.

Le député Philippe Dunoyer : " Premier directeur de l’enseignement d’une école primaire publique en NC, récemment fait chevalier dans l’ordre national du mérite en mai dernier, Joël Viratelle aura inlassablement œuvré au rapprochement des cultures et des mémoires, à l’accompagnement des Calédoniens, au développement de la vitrine que constitue la MNC. Il aura aussi constamment contribué à nourrir le nécessaire dialogue entre les communautés et les représentants d’institutions, en militant infatigable de la paix."

Le député Nicolas Metzdorf : "Un homme dévoué à la Nouvelle-Calédonie qui aura fait de notre maison à Paris le repère des Calédoniens en Métropole. Il était déjà à mes côtés lorsque j’étais étudiant, il l’était toujours lorsque je suis devenu élu et encore récemment lorsque je suis arrivé à l’assemblée nationale."

JJ & A. Brot partagent la tristesse de la famille de J. Viratelle au jour de sa mort & la peine de ts les agents de la maison de la Nvelle-Calédonie.

«Nous perdons un être exquis de fidélité, d’intelligence & de délicatesse. La NC & la perdent un artisan de dialogue & de paix» pic.twitter.com/oiY9xGTC1h — Préfet des Yvelines (@Prefet78) July 19, 2022

Émotion marquée pour Simon Loueckhote, sénateur honoraire : "Joël a été l’un de mes collaborateurs au Congrès. Je l’avais affecté auprès de Pierre Maresca, président de la commission permanente. Il a été excellent à ce poste. Pendant toute cette période, travailleur et ne comptant pas ses heures, il mena de front le suivi des affaires de la Commission, tout en préparant le concours d’Inspecteur Départemental de l’Éducation Nationale qu’il obtint avec discrétion mais non sans panache Je suis très fier, d’avoir eu parmi mes collaborateurs, entre autres, le plus jeune IDEN, de France."

Pour Virginie Ruffenach, chef de groupe Avenir en confiance au Congrès : "Il incarnait la compétence et la Nouvelle-Calédonie à Paris. Il manquera à son équipe et à sa famille auxquels je transmets mes plus sincères condoléances."

Jean-Jacques Brot, ancien haussaire et préfet des Yvelines : "Nous perdons un être exquis de fidélité, d'intelligence et de délicatesse. La Nouvelle-Calédonie et la France perdent un artisan de dialogue et de paix."