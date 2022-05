Le tour de l’actualité du 1er juin en Nouvelle-Calédonie

[FACE À LA RÉDACTION] Virginie Ruffenach : "Une députée libre et au service des Calédoniens"

Virginie Ruffenach, candidate dans la première circonscription, a lancé sa campagne il y a près de quatre mois. Elle ne cesse depuis d’enchaîner les réunions de proximité et assure ressentir l’inquiétude des Calédoniens face à un avenir incertain. La cheffe du groupe Avenir en confiance au Congrès veut incarner l’alternative au candidat de la majorité présidentielle, Philippe Dunoyer, à présent soutenu par ses anciens alliés les Républicains calédoniens. "Une alliance contre-nature", selon elle.

Qui est Joël Kasarhérou, candidat dans la première ?

Kasarhérou, le nom de famille sonne en Nouvelle-Calédonie. Il y a aujourd’hui Emmanuel, président du Musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris, et Joël, candidat engagé aux élections législatives dans la première circonscription.

Une veuve nonagénaire a-t-elle été escroquée de 120 millions de francs ?

Une mère et son fils sont accusés d’avoir spolié une riche veuve nonagénaire et son fils dépressif aujourd’hui décédé. Au cœur de cette affaire hors norme, une famille déchirée dont les haines et rancœurs ont été exposées au grand jour devant le tribunal.

32 auxiliaires vont renforcer les polices municipales

Jeunes ou moins jeunes, 32 auxiliaires de proximité vont garnir les rangs des polices municipales de l’agglomération pour renforcer le lien entre la population et les forces de l’ordre.

Le gouvernement se tourne vers les Nations Unies

La Nouvelle-Calédonie accueillera une visite du comité spécial de décolonisation des Nations Unies avant la fin de l’année. L’annonce a été faite ce mardi par Mickaël Forest, membre du gouvernement chargé des relations extérieures.

Dix nations du Pacifique refusent un accord avec la Chine sur la sécurité et le développement économique

Dix nations du Pacifique ont rejeté lundi le vaste accord proposé par la Chine sur la sécurité régionale et le développement économique, craignant qu’il ne les fasse tomber dans le giron de Pékin.

Nouméa : modification du PUD, avis défavorable du rapport d’enquête publique

Le rapport d’enquête publique a émis un avis défavorable à la proposition de modification du plan d’urbanisme de la mairie. Cet avis est consultatif.

À Dumbéa et au Mont-Dore, déjà 40 % de moustiques porteurs de Wolbachia

Cinq mois après le lancement du World mosquito program dans les deux communes, les acteurs du projet notent une belle progression de la bactérie. Le seuil des 80 % de moustiques porteurs, qui permet de se prémunir du risque d’épidémie de dengue, pourrait être atteint à la prochaine saison chaude.

Gilbert Assawa range son micro

Arrivé chez RFO en 1994, il sillonnait le Nord depuis 1999 : le journaliste Gilbert Assawa a pris sa retraite mardi. À 65 ans, il va retourner dans sa commune de Houaïlou, où il est petit chef des tribus de Ba et Kaora.

Laurent Calleja : "Teddy Riner peut redevenir champion olympique à Paris"

Teddy Riner a fait un retour victorieux à la compétition le week-end dernier à Villebon-sur-Yvette lors des championnats de France de judo par équipes. Dans les tribunes, le Calédonien Laurent Calleja, dorénavant manager sportif de la star française, était présent.