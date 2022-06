[FACE À LA RÉDACTION] Thierry Santa : " Les deux députés auront un poids particulier"

Du gouvernement au palais Bourbon : c’est le pari que tente celui qui a présidé l’exécutif calédonien pendant plus d’un an et demi. Thierry Santa en est persuadé, les députés auront un rôle bien particulier dans les discussions institutionnelles et leur vision devra être centrale, légitimité électorale oblige. Il assure aussi qu’ils pourront peser pour améliorer le quotidien des Calédoniens et qu’ils ne doivent pas être une courroie de transmission de la parole présidentielle.

La réforme du BTP bouscule le secteur de la construction

Deux ans après leur entrée en vigueur, les textes qui encadrent la réforme du secteur de la construction produisent déjà des effets positifs.

Michèle Homboé veut " marier " le Oui et le Non

La candidate de Construire autrement dans la deuxième circonscription entend (re) mettre au centre des débats et de la société les femmes, la jeunesse et l’urgence climatique.

Guy-Olivier Cuénot : "Nous n’avançons pas sur les problèmes du quotidien qui ont mis la Calédonie en faillite"

Guy-Olivier Cuénot présente sa candidature aux élections législatives dans la première circonscription. Son programme est une réponse à la cherté de la vie et une opposition à la majorité présidentielle.

Nicolas Metzdorf : "La défisc', une priorité dès aujourd’hui"

Nicolas Metzdorf demandera, en cas de victoire aux législatives, une prorogation et un élargissement de la défiscalisation à la rénovation du logement.

Jean-Pierre Taïeb Aïfa : "La droiture de Jean Lèques, personne n’a pu un jour la remettre en cause"

Jean-Pierre Taïeb Aïfa, ancien maire de Bourail et autrefois président de l’Assemblée territoriale, se dit aujourd’hui "orphelin". Cette personnalité politique calédonienne était, avec Jean Lèques, les deux derniers élus de 1967 dans le pays. Disparu mercredi, "Jean Lèques était un homme de paix".

Pour découvrir l’esprit du futur Muz, rendez-vous au centre culturel Tjibaou

Après trois ans de fermeture, le musée de la Nouvelle-Calédonie renaît temporairement… au centre culturel Tjibaou. À partir de vendredi, les visiteurs peuvent avoir un aperçu du futur Muz et de l’esprit qui imprégnera ce lieu pensé comme le musée de tous les Calédoniens.

Affaissement du mont Té au squat de l’Impérial : que sont devenus les évacués ?

l y a un an, des habitants du squat de l’Impérial ont dû évacuer leur cabane après un affaissement de terrain sur le mont Té le 21 mai 2021. Rencontre avec une famille.

[Mont-Dore] Handicapés moteurs : comprendre leur quotidien à travers des jeux et échanges

Dans le cadre de la Semaine handicapable, l’Association des parents d’enfants handicapés de Nouvelle-Calédonie a animé, ce jeudi matin, quelques ateliers pédagogiques auprès d’élèves du groupe scolaire de Boulari.

Une grève d’ampleur à Michel-Rocard

Plus de la moitié du personnel du lycée Michel-Rocard s’est mise en grève, jeudi. Composé d’une centaine de membres, le collectif " Pour un meilleur LMR " s’est formé pour exprimer les vives tensions et les doléances d’un personnel à bout de nerfs, qui souhaite pouvoir travailler dans un climat apaisé.

Basket-ball : l’AS Dumbéa face au défi métropolitain

Après cinq jours passés près d’Angers, les hommes de Benjamin Guy vont poser leurs valises en Île-de-France vendredi, où ils doivent disputer les finales de Nationale 3. Première rencontre dans la nuit de samedi à dimanche, face à Levallois (1 heure).