Le tour de l’actualité du 30 mai en Nouvelle-Calédonie

[GROS PLAN] Les finances du pays "en situation de crise"

Les élus du Congrès étudieront lundi après-midi le rapport d’observations de la Chambre territoriale des comptes sur la situation financière de la Nouvelle-Calédonie. Un document de 127 pages qui dresse un état des lieux inquiétant et livre une série de recommandations pour éviter la faillite.

Adie : une semaine pour encourager l’entrepreneuriat des femmes

L’Association pour le droit à l’initiative économique organise, jusqu’à vendredi, une trentaine d’ateliers gratuits en Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Objectif : lever les freins à l’entrepreneuriat des femmes.

Deux sauvetages en mer entre vendredi et samedi dans le secteur des Cinq îles

Trois catamarans avec, au total, une vingtaine de personnes à bord, ont été secourus dans la nuit de vendredi à samedi et ce samedi dans le secteur des Cinq îles, dans le lagon Sud.

Joël Kasarhérou : "La Nouvelle-Calédonie doit ratifier le protocole de Kyoto"

Le président du mouvement Construire autrement présente sa candidature aux élections législatives dans la première circonscription. Avec deux thèmes centraux : le changement de trajectoire face au dérèglement climatique et la moralisation de la vie politique.

Législatives : Nicolas Metzdorf présente ses projets pour la députation

Le candidat de la majorité présidentielle dans la seconde circonscription a présenté, ce dimanche à l’Arène du Sud de Païta, son programme détaillé, accompagné de son suppléant Willy Gatuhau.

Skazy veut développer un logiciel de gestion grâce au financement participatif

our améliorer un logiciel de gestion de ressources humaines et le vendre à l’international, Skazy veut croire au financement participatif. Son patron, Hatem Bellagi, n’y voit que des effets vertueux pour les sociétés qui y ont recours, pour les investisseurs et pour la croissance économique liée au numérique.

Les amateurs du jeu Fifa se sont affrontés pour la troisième Pepsi Cup

Samedi était organisée au bar-restaurant La Guinche la troisième édition de la Pepsi Cup, un tournoi autour du jeu de football Fifa. Un événement qui a réuni des passionnés qui se sont affrontés dans une ambiance conviviale.

"Le travail de mémoire, pour trouver quelque chose qui nous rassemble"

Révélée lors du TEDxNouméa 2021 avec son intervention sur "Le travail de mémoire : arme de réconciliation massive", la conférencière calédonienne Clara Filippi animera ce mercredi une soirée ciné-débat sur ces mêmes thématiques, à la maison de la jeunesse de Dumbéa.

La Fête de l’avocat est aussi une affaire de pêche

La 29e fête de l’avocat s’est achevée ce dimanche à Nece. Malgré la pluie, les quatre jours de célébration ont permis aux Si Nengoné d’écouler leurs produits. Et si l’avocat reste la star de l’évènement, les pêcheurs y ont trouvé leur compte.

Super Ligue : Tiga remporte son duel avec Magenta

Un petit but, marqué par David Béaruné au début de la seconde période, a permis à Tiga Sport de terrasser l’AS Magenta sur la pelouse de Numa-Daly, lors de la grande affiche de la 7e journée de la Super Ligue, l’élite calédonienne, disputée samedi après-midi.