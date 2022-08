Denis Camelin, nouveau commandant de la zone maritime

Il succède à Renaud Bondil. Le capitaine de vaisseau Denis Camelin est le nouveau commandant de la zone maritime de Nouvelle-Calédonie. Âgé de 55 ans, il travaillait jusqu'alors au sein de la représentation militaire et de la Défense auprès de l'Otan. Le militaire est spécialisé dans les opérations de guerre des mines (il a d'ailleurs participé en 2009 à des déminages dans le lagon calédonien) et connaît bien le Pacifique pour avoir commandé la frégate de surveillance Prairial à Papeete. En tant que commandant de la zone maritime, Denis Camelin a pour mission d'assister le haut-commissaire dans l'action de l'État en mer qui s'exerce sur les zones économiques exclusives de Nouvelle-Calédonie (1,3 million de km²) et de Wallis-et-Futuna (plus de 200 000 km²). Ces missions concernent la sécurité des personnes et des activités en mer, la préservation des ressources maritimes et la répression des activités illicites.