Football : les Calédoniennes éliminées en Coupe d’Océanie

Le début de match a été équilibré, si ce n’est légèrement en faveur des Calédoniennes, bien en place et motivées par l’idée de récupérer le ballon haut sur le terrain et d’en faire bon usage. On a ainsi vu de bonnes séquences de jeu.

Pour autant, c’est Monique Fisher, capitaine des Samoa, qui a ouvert le score à la 35e minute, reprenant, de près, un tir de Torijan Lyne-Lewis (intelligemment décalée par Jayda Stewart) repoussé par la gardienne calédonienne, Lorenza Hnamano (0-1).

Egalité à la pause

Les Cagoues ont eu la bonne idée d’égaliser peu avant la pause, par Sarah Uregei, là encore de près, après un centre, venu de la droite, de Jennifer Neporo (bien lancée par Alice Wenessia), détourné par la gardienne samoane dans les pieds de l’avant-centre calédonienne, inspirée dans son déplacement pour s’écarter des deux défenseuses (1-1, 42e).

Faux espoir

Un partout à la mi-temps, tout restait à faire en seconde période. L’équipe entraînée par Michel Berbeche n’a alors pas été loin de mener au score, Alice Wenessia trouvant, dans l’intervalle, Sarah Uregei, dont le tir a été stoppé par la gardienne adverse. Laquelle prend alors son temps pour relancer, loin devant : aile de pigeon de Torijan Lyne-Lewis (élue joueuse du match), le ballon arrive sur Laurenda Simane, qui manque son dégagement… Jayda Stewart en profite pour s’échapper, filant seule au but puis dribblant Lorenza Hnamano pour conclure tranquillement (1-2, 51e).

Doublé de Sarah Uregei

Un ascenseur émotionnel dur à encaisser pour les Calédoniennes. Qui cèdent une troisième fois, à la 83e minute, sur une frappe lointaine, et lobée, de Jayda Stewart (1-3).

La seconde réduction du score signée Sarah Uregei, trouvée dans la profondeur avant de joliment gagner son duel avec la gardienne samoane, aura été insuffisante (2-3, 90e). D'autant qu’en face, Jayda Stewart a inscrit un dernier but, d’un tir en pivot, pour son triplé (2-4, 90e+5).

Au bout d’un match rythmé, ce sont les Samoanes qui se qualifient pour les demi-finales de la Coupe d’Océanie. Les Calédoniennes sont éliminées.

Marielle Haocas capitaine

Le onze de départ de la Calédonie était le suivant : Lorenza Hnamano – Lola Delavault, Laëtitia Leme, Laurenda Simane, Marielle Haocas (capitaine) – Jackie Pahoa, Thérèse Pawawi (sortie blessée en cours de match), Shaya Ihmeling, Alice Wenessia, Jennifer Neporo – Sarah Uregei.

Aucune victoire

Plus tôt dans le tournoi, les Calédoniennes ont, lors de la phase de groupes, perdu contre les Fidjiennes (1-3) avant de faire match nul face aux Salomonaises (2-2). Avec ce revers devant les Samoanes (2-4), leur bilan est ainsi d’un nul et de deux défaites en trois rencontres.

"Quelque chose de bien"

"C’était un bon match, des deux côtés, avec deux belles équipes. Nous, voilà, on fait encore un petit peu deux erreurs. Qualité de l’équipe : la jeunesse. Défaut de l’équipe : la jeunesse", a réagi à chaud, après le quart de finale, Michel Berbeche auprès de la Confédération océanienne de football (OFC). Sur le bilan du tournoi, "oui ça va" on peut être fier, estime-t-il. "Avec peu de préparation, on a quand même fait quelque chose de bien. C’était mieux sur la fin. Là, l’équipe, on la reverra l’année prochaine aux Jeux" du Pacifique fin 2023 aux Salomon.

"L’avenir, je ne sais pas. Le 31 juillet, j’arrête", a-t-il répondu alors qu’il était relancé au sujet du futur. "Donc j’espère qu’elles auront quelqu’un de compétent et de fiable, pour qu’elles continuent à progresser."