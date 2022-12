Natation : Maxime Grousset vice-champion du monde sur 100 mètres nage libre

Il y avait du beau monde dans l’eau pour cette finale mondiale. Maxime Grousset (23 ans), deuxième meilleur temps des demi-finales la veille en 45''58 (record personnel), était ligne d’eau numéro 5. Avec d’un côté Jordan Crooks (20 ans), nageur des Îles Caïmans, le plus rapide des demies (45''55). Et, de l’autre, le plus âgé (24 ans) de cette course, l’Italien Alessandro Miressi (45''74 la veille).

Face à un prodige

Une finale dans laquelle, parmi les huit engagés, on trouvait également le Roumain David Popivici (18 ans), prodige de la natation, recordman du monde (en août à Rome) et champion du monde (en juin à Budapest, six centièmes devant Maxime Grousset) en grand bassin, 5e temps des demies (45''91) derrière l’Australien Kyle Chalmers (45''66), recordman du monde en petit bassin (44''84 en 2021 à Kazan) et lui aussi un candidat au titre, devant son public.

"Ce sera vraiment une belle finale. Il y aura du bruit avec tous les Australiens. J’espère que les Français donneront de la voix aussi. Ça va être cool", souriait Maxime Grousset la veille de la course, interrogé par la Fédération française de natation. Il se disait satisfait d’avoir un "bon couloir", "c’est l’essentiel". "Je vais nager de la même manière qu’en demi-finale, mais avec la pression de la finale je pense que je vais monter d’un cran", ajoutait-il, confiant.

Record personnel

Bien vu, car dans cette finale, hyper rapide (sept des huit concurrents ont fait moins de 45''78), il a nagé le double aller-retour en 45''41, record personnel amélioré pour la deuxième fois en deux jours. Il termine avec seize centièmes d’avance sur Miressi (45''57) et vingt-trois centièmes de marge sur Popivici (45''64, record du monde juniors). Crooks, lui, finit 6e (45''77).

Pour tous ces hommes, il n’y avait par contre rien à faire jeudi soir face à Kyle Chalmers, impressionnant vainqueur en 45''16 (un quart de seconde devant Maxime Grousset), nouveau record des championnats du monde en bassin de 25 mètres.